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Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО

Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Сьогодні, 9 квітня, до Міжнародного дня звільнення в’язнів нацистських концтаборів, лучани поклали квіти до стели “Жертвам нацизму”.

У заході взяли участь заступник міського голови Ірина Чебелюк, представники обласної влади, Національної гвардії України, громадської ветеранської організації “Спілка в'язнів — жертв нацизму” та небайдужі лучани, - йдеться на сайті Луцькради.

Під час вшанування присутні поспілкувались й розповіли очільникам міста та області про стан справ у ГО “Спілка в’язнів — жертв нацизму”.

“Це одна із чорних сторінок нашої історії. Міська влада підтримує лучан та громадські організації, дотичні до таких сумних подій. Розпорядженням міського голови було виділено матеріальну допомогу членам ГО “Спілка в’язнів — жертв нацизму” у розмірі однієї тисячі гривень. Це невелика, символічна вдячність за їх героїчний шлях, дії та вчинки, за ту сторінку історії, що навіки закарбувалася у їх серцях”, - зазначила Ірина Чебелюк.

Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО

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Теги: Луцьк, вшанування, жертви нацистських концтаборів
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