Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру
Сьогодні, 16:31
38-річному волинянину, який скоїв ДТП на вулиці Ківерцівській у Луцьку, повідомили про підозру.
Нагадаємо, що що в обідню пору 25 березня 2021 року чоловік, перебуваючи за кермом маршрутки, порушив правила дорожнього руху й, виїжджаючи на вулицю Ківерцівську, не дав дорогу вантажівці з причепом, яка наближалася до перехрестя головною дорогою, - інформує Волинська обласна прокуратура.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Транспортні засоби зіткнулися та двоє пасажирів маршрутки – 34-річна і 60-річна жінки – отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про обрання водію запобіжного заходу.
Довідково. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, санкцією ч.1 ст. 286 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що що в обідню пору 25 березня 2021 року чоловік, перебуваючи за кермом маршрутки, порушив правила дорожнього руху й, виїжджаючи на вулицю Ківерцівську, не дав дорогу вантажівці з причепом, яка наближалася до перехрестя головною дорогою, - інформує Волинська обласна прокуратура.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Транспортні засоби зіткнулися та двоє пасажирів маршрутки – 34-річна і 60-річна жінки – отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аварія за участю маршрутки та вантажівки на Ківерцівській: пасажири розповіли про обставини ДТП
Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про обрання водію запобіжного заходу.
Довідково. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, санкцією ч.1 ст. 286 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мешканці двох сіл Луцької громади – без автобусного сполучення
Сьогодні, 17:17
На Волині відновлять рух поїзда «Ковель–Ягодин»
Сьогодні, 17:04
Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру
Сьогодні, 16:31
В Україні ініціюють створення прямого залізничного сполучення між Ужгородом та Луцьком
Сьогодні, 16:23
Лучани вшанували пам’ять жертв нацистських концтаборів. ФОТО
Сьогодні, 16:12