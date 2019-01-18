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Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру

Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру
38-річному волинянину, який скоїв ДТП на вулиці Ківерцівській у Луцьку, повідомили про підозру.

Нагадаємо, що що в обідню пору 25 березня 2021 року чоловік, перебуваючи за кермом маршрутки, порушив правила дорожнього руху й, виїжджаючи на вулицю Ківерцівську, не дав дорогу вантажівці з причепом, яка наближалася до перехрестя головною дорогою, - інформує Волинська обласна прокуратура.

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Транспортні засоби зіткнулися та двоє пасажирів маршрутки – 34-річна і 60-річна жінки – отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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Триває досудове розслідування. Наразі вирішують питання про обрання водію запобіжного заходу.

Довідково. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, санкцією ч.1 ст. 286 КК України передбачено покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: аварія, Ківерцівська, підозра, ДТП, пасажири
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