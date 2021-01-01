10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в управлінні ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров (на фото), поетеса Тетяна Яков’юк та журналістка Аліна Вітинська.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.
Зичимо міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
10 квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради України селищу шахтарів було присвоєне ім’я Нововолинськ. Утворилась Нововолинська селищна рада. У квітні 1957-го робітниче селище стало містом районного підпорядкування.
У цей день 1960 року футбольна команда «Волинь» провела свій перший матч. Він відбувся у Кіровограді. У ньому ж було здобуто й першу історичну перемогу – 3:1, а перший м’яч забив Володимир Бойченко.
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Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.
Зичимо міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.
10 квітня 1951 року Указом Президії Верховної Ради України селищу шахтарів було присвоєне ім’я Нововолинськ. Утворилась Нововолинська селищна рада. У квітні 1957-го робітниче селище стало містом районного підпорядкування.
У цей день 1960 року футбольна команда «Волинь» провела свій перший матч. Він відбувся у Кіровограді. У ньому ж було здобуто й першу історичну перемогу – 3:1, а перший м’яч забив Володимир Бойченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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