Вперед, оракули: «Волинь» проводить конкурс прогнозистів на матч із «Кристалом»

Футбольний клуб "Волинь" проводить конкурс для вболівальників на передбачення рахунку матчу проти херсоноського "Кристалу".Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в соцмережах.Матч 21 туру Першої ліги між "Волинню" та одним із аутсайдерів турніру "Кристалом" відбудеться 10 квітня у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.У розіграші клуб розігрує новий приз від партнерів змагань під егідою ПФЛ – торгової марки «Select», а саме - спортивну сумку.Умови розіграшу залишаються простими – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:1. Бути підписником наших офіційних сторінок в Instagram та Facebook.2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Кристал» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).Приклад прогнозу – «Волинь» - «Кристал» - 2:1 (Хагназарі, Приндета)