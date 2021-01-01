Вперед, оракули: «Волинь» проводить конкурс прогнозистів на матч із «Кристалом»
09 квітень, 22:58
Футбольний клуб "Волинь" проводить конкурс для вболівальників на передбачення рахунку матчу проти херсоноського "Кристалу".
Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в соцмережах.
Матч 21 туру Першої ліги між "Волинню" та одним із аутсайдерів турніру "Кристалом" відбудеться 10 квітня у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.
У розіграші клуб розігрує новий приз від партнерів змагань під егідою ПФЛ – торгової марки «Select», а саме - спортивну сумку.
Умови розіграшу залишаються простими – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:
1. Бути підписником наших офіційних сторінок в Instagram та Facebook.
2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Кристал» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).
Приклад прогнозу – «Волинь» - «Кристал» - 2:1 (Хагназарі, Приндета)
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Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в соцмережах.
Матч 21 туру Першої ліги між "Волинню" та одним із аутсайдерів турніру "Кристалом" відбудеться 10 квітня у Луцьку на стадіоні «Авангард» та розпочнеться о 17:00.
У розіграші клуб розігрує новий приз від партнерів змагань під егідою ПФЛ – торгової марки «Select», а саме - спортивну сумку.
Умови розіграшу залишаються простими – вболівальникам та підписникам офіційних соцмереж клубу потрібно буде проявити себе, як футбольні оракули:
1. Бути підписником наших офіційних сторінок в Instagram та Facebook.
2. Залишити прогноз на матч «Волинь» - «Кристал» у коментарях під відповідним постом. Зауважимо, що потрібно не лише вгадати рахунок, а й написати авторів голів у складі «Волині» (якщо згідно вашого прогнозу наша команда повинна забити голи).
Приклад прогнозу – «Волинь» - «Кристал» - 2:1 (Хагназарі, Приндета)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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