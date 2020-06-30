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На Волині відновлять рух поїзда «Ковель–Ягодин»

На Волині відновлять рух поїзда «Ковель–Ягодин»
З понеділка, 12 квітня, відновлюється рух приміського поїзда «Ковель — Ягодин».

Про це місцевій газеті «Наше життя» повідомив начальник станції «Любомль» Василь Сморкіс.

Наразі поїзд ходитиме у кожному напрямку один раз на добу. О 8.35 год. він відправлятиметься з Ковеля, до Любомля прибуватиме о 10.17 год., у Ягодин — о 10.35 год.

Графік у зворотному напрямку виглядає так: відправлення з Ягодина — о 15.55, з Любомля — о 16.12, прибуття до Ковеля — о 17.55 год.

Нижче — розклад руху по станціях та зупиночних пунктах:
На Волині відновлять рух поїзда «Ковель–Ягодин»

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Теги: поїзд, Волинь, відновлення
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