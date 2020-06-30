На Волині відновлять рух поїзда «Ковель–Ягодин»





Про це місцевій газеті Василь Сморкіс.



Наразі поїзд ходитиме у кожному напрямку один раз на добу. О 8.35 год. він відправлятиметься з Ковеля, до Любомля прибуватиме о 10.17 год., у Ягодин — о 10.35 год.



Графік у зворотному напрямку виглядає так: відправлення з Ягодина — о 15.55, з Любомля — о 16.12, прибуття до Ковеля — о 17.55 год.



Нижче — розклад руху по станціях та зупиночних пунктах:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З понеділка, 12 квітня, відновлюється рух приміського поїзда «Ковель — Ягодин».Про це місцевій газеті «Наше життя» повідомив начальник станції «Любомль»Наразі поїзд ходитиме у кожному напрямку один раз на добу. О 8.35 год. він відправлятиметься з Ковеля, до Любомля прибуватиме о 10.17 год., у Ягодин — о 10.35 год.Графік у зворотному напрямку виглядає так: відправлення з Ягодина — о 15.55, з Любомля — о 16.12, прибуття до Ковеля — о 17.55 год.Нижче — розклад руху по станціях та зупиночних пунктах:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію