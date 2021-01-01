Мешканці двох сіл Луцької громади – без автобусного сполучення





Цю інформацію кореспонденту



Це сталося після того, як місцевий перевізник припинив здійснювати перевезення за маршрутом Луцьк – Озденіж.



Маршрут пролягав з Луцька через села Сирники, Буків та Іванчиці. Однією з причин припинення курсування цього маршруту є жахливий стан доріг сполученням Сирники – Іванчиці та Іванчиці – Озденіж.



До слова, саме цим шляхом з осені має курсувати шкільний автобус, який возитиме місцевих школярів на навчання до ліцею в селищі Рокині після закриття гімназії в селі Іванчиці. У зв’язку з такою ситуацією на неділю, 11 квітня, заплановані збори мешканців згаданих сіл із місцевою старостою Марією Якубовською.



Поки що із автобусним сполученням залишилося лише село Іванчиці. Хоча здійснюють його автобуси міжміського сполучення за маршрутом Луцьк – Городині – Романів та Луцьк – Рожище – Торчин.



Тож місцевим жителям для того щоб, до прикладу, автобусом дістатися до ЦНАПу в Луцьку, доводиться їхати через центри сусідніх громад – Копачівку та Рожище. Хоча й ці маршрути курсують лише двічі на день та мають незручний графік, оскільки останній автобус із Луцька виїжджає о 17-й годині.



Відтепер, оскільки це територія Луцької міської громади, цю проблему із транспортним сполученням має вирішувати управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради. Раніше цим питанням займалася облдержадміністрація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Села Буків та Озденіж, які з жовтня 2020-го року належать до Луцької міської громади залишилися без будь-якого автобусного сполучення.Цю інформацію кореспонденту Громадського Інтерактивного Телебачення повідомили місцеві мешканці.Це сталося після того, як місцевий перевізник припинив здійснювати перевезення за маршрутом Луцьк – Озденіж.Маршрут пролягав з Луцька через села Сирники, Буків та Іванчиці. Однією з причин припинення курсування цього маршруту є жахливий стан доріг сполученням Сирники – Іванчиці та Іванчиці – Озденіж.До слова, саме цим шляхом з осені має курсувати шкільний автобус, який возитиме місцевих школярів на навчання до ліцею в селищі Рокині після закриття гімназії в селі Іванчиці. У зв’язку з такою ситуацією на неділю, 11 квітня, заплановані збори мешканців згаданих сіл із місцевою старостоюПоки що із автобусним сполученням залишилося лише село Іванчиці. Хоча здійснюють його автобуси міжміського сполучення за маршрутом Луцьк – Городині – Романів та Луцьк – Рожище – Торчин.Тож місцевим жителям для того щоб, до прикладу, автобусом дістатися до ЦНАПу в Луцьку, доводиться їхати через центри сусідніх громад – Копачівку та Рожище. Хоча й ці маршрути курсують лише двічі на день та мають незручний графік, оскільки останній автобус із Луцька виїжджає о 17-й годині.Відтепер, оскільки це територія Луцької міської громади, цю проблему із транспортним сполученням має вирішувати управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради. Раніше цим питанням займалася облдержадміністрація.

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