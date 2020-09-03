У селах Любешівщини на електроопорах встановили лелечі гнізда. ФОТО





Енергетики повідомляють, від початку року працівники Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» у різних населених пунктах Любешівщини встановили 20 платформ, - пише районна газета



Уже десятий рік щовесни наші енергетики встановлюють ось такі рукотворні лелечі гнізда. На вигляд це металеві конструкції, котрі кріпляться зверху на електроопорах. Їх централізовано передають на філію від підприємства з Луцька. Загалом на Волині таку роботу розпочали ще в 2004 році, а на Любешівщині – з 2012-го. Відтоді по зоні обслуговування філії встановлено 170 платформ для гніздування.



«Ми обмежені в часі, бо робимо це із жовтня по березень, коли лелеки в вирії. Торік із жовтня по грудень 15 таких змогли поставити, цього року – ще 20. Вартість виготовлення однієї конструкції, доставки та її встановлення становить 2,5 тис грн. А взагалі ці лелечі гнізда відіграють дуже важливу роль як для людей, так і птахів. Бо ж завдяки їм вдається уникнути аварійних ситуацій: не провисають проводи, не обриваються, тобто нема перебоїв із електропостачанням. І лелеки не травмуються, не гинуть через провисання гнізд», – розповів директор Любешівської філії ПрАТ «Волиньобленерго» Віталій Боснюк.



А ше додав, що фактично в кожному населеному пункті є тось такі гнізда-платформи. ﻿

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