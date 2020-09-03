У Любомльському районі рибалки-любителі випустили у озера 1300 кілограмів карася та коропа





Зариблення провели 8 квітня, - пише



Із Холонівського рибного господарства до Любомля привезли 800 кілограмів карася та понад 500 кілограмів коропа. За кілька днів планують привезти ще 500 кілограмів товстолоба та білого амура. Зарибка замовило Любомльське УТМР. Більшу частину коштів на придбання зарибка отримали із внесків рибалок-любителів.



Із Любомля рибалки розвезли зарибка по багатьох водоймах краю: озера Вільшане, Куснищанське, Римачівське, Горіхове, Чакове, водойми у Згоранах, Рівному, Городні. У Любомлі водойми на вулиці Машівській, біля міського стадіону, у парку Саманти Сміт, РММ, на «сто двадцятці» та водойма по вулиці Володимирській.



«Приємно, що рибалки згуртувалися і закупляють рибу для водойм. Всі ж розуміють, що для того, аби потім мати де порибалити, потрібно провести зариблення. Завдячуючи внескам рибалок вдалося придбати чимало малька, і тепер, впевнений, рибалки не будуть масово збиратися на одній водоймі, бо почули що там є риба. Ми стараємося зарибити рівномірно всі водойми на Любомльщині. Приємно, що рибалки об'єднуються і разом вдається робити хорошу справу», – говорить керівник Любомльського УТМР Олександр Мікульський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині рибалки-любителі провели зариблення водойм.Зариблення провели 8 квітня, - пише Район.Любомль. Із Холонівського рибного господарства до Любомля привезли 800 кілограмів карася та понад 500 кілограмів коропа. За кілька днів планують привезти ще 500 кілограмів товстолоба та білого амура. Зарибка замовило Любомльське УТМР. Більшу частину коштів на придбання зарибка отримали із внесків рибалок-любителів.Із Любомля рибалки розвезли зарибка по багатьох водоймах краю: озера Вільшане, Куснищанське, Римачівське, Горіхове, Чакове, водойми у Згоранах, Рівному, Городні. У Любомлі водойми на вулиці Машівській, біля міського стадіону, у парку Саманти Сміт, РММ, на «сто двадцятці» та водойма по вулиці Володимирській.«Приємно, що рибалки згуртувалися і закупляють рибу для водойм. Всі ж розуміють, що для того, аби потім мати де порибалити, потрібно провести зариблення. Завдячуючи внескам рибалок вдалося придбати чимало малька, і тепер, впевнений, рибалки не будуть масово збиратися на одній водоймі, бо почули що там є риба. Ми стараємося зарибити рівномірно всі водойми на Любомльщині. Приємно, що рибалки об'єднуються і разом вдається робити хорошу справу», – говорить керівник Любомльського УТМР

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