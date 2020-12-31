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У Ковелі відбудеться великодній фестиваль-конкурс, назвали умови та розмір призових

У Ковелі відбудеться великодній фестиваль-конкурс, назвали умови та розмір призових
У Ковелі з 30 квітня по 6 травня відбуватиметься фестиваль-конкурс «Писанко, дивуй!».

Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – повідомляє Ковельська міська рада.

До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.

На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику).

Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.

Премії:

І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь у Конкурсі необхідно надіслати до 25 квітня 2021 року на електронну адресу [email protected]

Вимоги до конкурсної композиції:

У конкурсі беруть участь колективні роботи, виготовлені заздалегідь.

Загальна висота великоднього дерева – 180 см (висота дерева 120 см і 60 см підставка)

Автори композиції повинні забезпечити стійкість та міцність підставки, передбачити надійний спосіб її закріплення.

Стиль, техніка оформлення та декорування композиції – довільні. При визначенні матеріалів для оформлення рекомендується врахувати можливість несприятливих погодних умов. Не допускається присутність у композиції продуктів харчування.

Підставка композиції також декорується. На ній (або поряд) розміщується інформаційна табличка розміром 10х30 см із скороченою назвою закладу освіти (установи, організації) – учасника Конкурсу.
Журі оцінюватимуть роботи 30 квітня о 13 годині.

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Теги: Ковель, конкурс, Великдень
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