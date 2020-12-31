У Ковелі відбудеться великодній фестиваль-конкурс, назвали умови та розмір призових
Сьогодні, 05:27
У Ковелі з 30 квітня по 6 травня відбуватиметься фестиваль-конкурс «Писанко, дивуй!».
Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – повідомляє Ковельська міська рада.
До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.
На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику).
Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.
Премії:
І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь у Конкурсі необхідно надіслати до 25 квітня 2021 року на електронну адресу [email protected]
Вимоги до конкурсної композиції:
У конкурсі беруть участь колективні роботи, виготовлені заздалегідь.
Загальна висота великоднього дерева – 180 см (висота дерева 120 см і 60 см підставка)
Автори композиції повинні забезпечити стійкість та міцність підставки, передбачити надійний спосіб її закріплення.
Стиль, техніка оформлення та декорування композиції – довільні. При визначенні матеріалів для оформлення рекомендується врахувати можливість несприятливих погодних умов. Не допускається присутність у композиції продуктів харчування.
Підставка композиції також декорується. На ній (або поряд) розміщується інформаційна табличка розміром 10х30 см із скороченою назвою закладу освіти (установи, організації) – учасника Конкурсу.
Журі оцінюватимуть роботи 30 квітня о 13 годині.
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Він проводиться у номінації «Великоднє дерево – рукотворне чудо», – повідомляє Ковельська міська рада.
До участі запрошуються заклади, установи, організації будь-якої форми власності.
На конкурс необхідно представити колективну роботу – «Великоднє дерево» (дерево, композицію, інсталяцію, що містять у своїй конструкції писанки та іншу атрибутику).
Роботи можна буде оглянути в центрі міста, на площі Героїв Майдану.
Премії:
І місце – 3000 гривень
ІІ місце – 2000 гривень
ІІІ місце – 1000 гривень
Заявки на участь у Конкурсі необхідно надіслати до 25 квітня 2021 року на електронну адресу [email protected]
Вимоги до конкурсної композиції:
У конкурсі беруть участь колективні роботи, виготовлені заздалегідь.
Загальна висота великоднього дерева – 180 см (висота дерева 120 см і 60 см підставка)
Автори композиції повинні забезпечити стійкість та міцність підставки, передбачити надійний спосіб її закріплення.
Стиль, техніка оформлення та декорування композиції – довільні. При визначенні матеріалів для оформлення рекомендується врахувати можливість несприятливих погодних умов. Не допускається присутність у композиції продуктів харчування.
Підставка композиції також декорується. На ній (або поряд) розміщується інформаційна табличка розміром 10х30 см із скороченою назвою закладу освіти (установи, організації) – учасника Конкурсу.
Журі оцінюватимуть роботи 30 квітня о 13 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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