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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 10 квітня
У Волинській області завтра, 10 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температурі вночі від 4⁰ тепла 1⁰ морозу, вдень 10-15⁰ тепла.

У Луцьку завтра, у суботу, синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2⁰ тепла, вдень 12-14⁰ тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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