Мешканці волинського села на добу залишаться без газу





Про це повідомляють на



Припинять газопостачання з 10:00 год. до 17:00 год.



Проведення робіт зробить систему газопостачання надійнішою та підвищить безпеку використання газу у по­буті.



"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадали правила у пресслужбі компанії.



Відновлення газопостачання 282 споживачам відбудеться 13 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 квітня фахівці "Волиньгазу" замінять шафовий газорегуляторний пункт у с. Овадне Володимир-Волинського району. У зв'язку з цим в населеному пункті тимчасово вимкнуть газ.Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз". Припинять газопостачання з 10:00 год. до 17:00 год.Проведення робіт зробить систему газопостачання надійнішою та підвищить безпеку використання газу у по­буті."Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадали правила у пресслужбі компанії.Відновлення газопостачання 282 споживачам відбудеться 13 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію