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Мешканці волинського села на добу залишаться без газу

Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
13 квітня фахівці "Волиньгазу" замінять шафовий газорегуляторний пункт у с. Овадне Володимир-Волинського району. У зв'язку з цим в населеному пункті тимчасово вимкнуть газ.

Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".

Припинять газопостачання з 10:00 год. до 17:00 год.

Проведення робіт зробить систему газопостачання надійнішою та підвищить безпеку використання газу у по­буті.

"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадали правила у пресслужбі компанії.

Відновлення газопостачання 282 споживачам відбудеться 13 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: Володимир-Волинський район, газ, ремонтні роботи
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