Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
13 квітня фахівці "Волиньгазу" замінять шафовий газорегуляторний пункт у с. Овадне Володимир-Волинського району. У зв'язку з цим в населеному пункті тимчасово вимкнуть газ.
Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".
Припинять газопостачання з 10:00 год. до 17:00 год.
Проведення робіт зробить систему газопостачання надійнішою та підвищить безпеку використання газу у побуті.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадали правила у пресслужбі компанії.
Відновлення газопостачання 282 споживачам відбудеться 13 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті АТ "Волиньгаз".
Припинять газопостачання з 10:00 год. до 17:00 год.
Проведення робіт зробить систему газопостачання надійнішою та підвищить безпеку використання газу у побуті.
"Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами. Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу у побуті", - нагадали правила у пресслужбі компанії.
Відновлення газопостачання 282 споживачам відбудеться 13 квітня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мешканці волинського села на добу залишаться без газу
Сьогодні, 19:04
Понад 60% українців підтримують локдаун. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 18:30
У Любомльському районі рибалки-любителі випустили у озера 1300 кілограмів карася та коропа
Сьогодні, 17:25