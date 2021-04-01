В Україні священників раніше вакцинуватимуть від COVID-19





Рішенню сприяло те, що Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій "прирівняв" духівників до соціальних працівників, - пише



Про такі зміни у дорожній карті вакцинації розповідають у Центрі громадського здоров'я.



"Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", – йдеться в протоколі засідання штабу.



За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок є необхідним, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.



Щоби записатися на вакцинацію, духівникам найперше потрібно звернутися до свого керівництва.



Згодом списки охочих передадуть координаторам із вакцинації в регіоні.



Після узгодження з координаторами керівники повідомлять священнослужителів про час та місце щеплення.



Нагадаємо, що другий етап вакцинації наразі триває. Під час нього щеплення можуть отримати такі групи:



- сімейні лікарі;

- люди віком від 80 років;

- працівники соціальної сфери;

- працівники системи громадського здоров’я.



Всього дорожня карта з вакцинації проти COVID-19 в Україні передбачає 5 етапів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українських священнослужителів щеплюватимуть проти коронавірусної хвороби на 2 етапі вакцинації, який розпочався 22 березня.Рішенню сприяло те, що Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій "прирівняв" духівників до соціальних працівників, - пише "Українська правда". Про такі зміни у дорожній карті вакцинації розповідають у Центрі громадського здоров'я."Рекомендувати МОЗ України "прирівняти" служителів офіційно зареєстрованих в Україні церков і релігійних організацій до соціальних працівників", – йдеться в протоколі засідання штабу.За словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок є необхідним, бо священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.Щоби записатися на вакцинацію, духівникам найперше потрібно звернутися до свого керівництва.Згодом списки охочих передадуть координаторам із вакцинації в регіоні.Після узгодження з координаторами керівники повідомлять священнослужителів про час та місце щеплення.Нагадаємо, що другий етап вакцинації наразі триває. Під час нього щеплення можуть отримати такі групи:- сімейні лікарі;- люди віком від 80 років;- працівники соціальної сфери;- працівники системи громадського здоров’я.Всього дорожня карта з вакцинації проти COVID-19 в Україні передбачає 5 етапів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію