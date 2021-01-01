З паперу, тканини, пластику, пап’є-маше: у Луцьку обрали авторів найкращих театральних масок





Про це розповіла Олеся Іщук.



Відкриттям конкурсу стали різдвяні маски у техніці соломоплетіння.



"Я бачу не просто солому, а бачу промінці сонця, сплетені між собою, які дають нам витвір мистецтва ручної роботи", – зазначила Олеся Іщук.



Мистецтво соломопластики продемонструвала лучанка Христина Савюк. На конкурс дівчина принесла різдвяні маски з житньої соломи. Говорить: подобаються зооморфні мотиви, тому першим виробом був слон. Дівчина додала, пізніше порадили створити маски Кози чи Меланки до Різдва.



Три тижні на маску в техніці пап’є-маше витратила учасниця конкурсу Тетяна Жумик. У роботі, говорить, використовувала сіль, клей і папір. Гран-прі конкурсу отримали маски Христини Савюк. Лучанка поєднала народне мистецтво з сучасними ідеями. Серед переможців також дев’ятирічний Ярослав Самчук. Школяр на конкурс виготовив дві маски.



Хлопець каже: маску виготовив за персонажем Верногори з мультфільму "Пригоди Котигорошка".



"Спершу ми взяли маску, обклеїли її папером, потім розфарбували і обклеїли її різними бусінками. Камінчики ми збирали на морі. А ось ці бусінки мама купляла в магазині, бігала по всьому нашому районі", – зазначив учасник конкурсу.



У конкурсі взяли участь 39 лучан різного віку. Вони презентували 48 масок: з паперу, тканини, пластику, пап’є-маше, виготовлені у різних техніках, каже методистка Палацу культури міста. Переможців відзначили призами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відзначили переможців конкурсу "Театральна маска". Для конкурсу лучани виготовили як прості паперові, так і професійні маски. Усього – 48 виробів.Про це розповіла "Суспільному" методистка Палацу культури містаВідкриттям конкурсу стали різдвяні маски у техніці соломоплетіння."Я бачу не просто солому, а бачу промінці сонця, сплетені між собою, які дають нам витвір мистецтва ручної роботи", – зазначила Олеся Іщук.Мистецтво соломопластики продемонструвала лучанка. На конкурс дівчина принесла різдвяні маски з житньої соломи. Говорить: подобаються зооморфні мотиви, тому першим виробом був слон. Дівчина додала, пізніше порадили створити маски Кози чи Меланки до Різдва.Три тижні на маску в техніці пап’є-маше витратила учасниця конкурсу. У роботі, говорить, використовувала сіль, клей і папір. Гран-прі конкурсу отримали маски Христини Савюк. Лучанка поєднала народне мистецтво з сучасними ідеями. Серед переможців також дев’ятирічний. Школяр на конкурс виготовив дві маски.Хлопець каже: маску виготовив за персонажем Верногори з мультфільму "Пригоди Котигорошка"."Спершу ми взяли маску, обклеїли її папером, потім розфарбували і обклеїли її різними бусінками. Камінчики ми збирали на морі. А ось ці бусінки мама купляла в магазині, бігала по всьому нашому районі", – зазначив учасник конкурсу.У конкурсі взяли участь 39 лучан різного віку. Вони презентували 48 масок: з паперу, тканини, пластику, пап’є-маше, виготовлені у різних техніках, каже методистка Палацу культури міста. Переможців відзначили призами.

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