З паперу, тканини, пластику, пап’є-маше: у Луцьку обрали авторів найкращих театральних масок
Сьогодні, 20:42
У Луцьку відзначили переможців конкурсу "Театральна маска". Для конкурсу лучани виготовили як прості паперові, так і професійні маски. Усього – 48 виробів.
Про це розповіла "Суспільному" методистка Палацу культури міста Олеся Іщук.
Відкриттям конкурсу стали різдвяні маски у техніці соломоплетіння.
"Я бачу не просто солому, а бачу промінці сонця, сплетені між собою, які дають нам витвір мистецтва ручної роботи", – зазначила Олеся Іщук.
Мистецтво соломопластики продемонструвала лучанка Христина Савюк. На конкурс дівчина принесла різдвяні маски з житньої соломи. Говорить: подобаються зооморфні мотиви, тому першим виробом був слон. Дівчина додала, пізніше порадили створити маски Кози чи Меланки до Різдва.
Три тижні на маску в техніці пап’є-маше витратила учасниця конкурсу Тетяна Жумик. У роботі, говорить, використовувала сіль, клей і папір. Гран-прі конкурсу отримали маски Христини Савюк. Лучанка поєднала народне мистецтво з сучасними ідеями. Серед переможців також дев’ятирічний Ярослав Самчук. Школяр на конкурс виготовив дві маски.
Хлопець каже: маску виготовив за персонажем Верногори з мультфільму "Пригоди Котигорошка".
"Спершу ми взяли маску, обклеїли її папером, потім розфарбували і обклеїли її різними бусінками. Камінчики ми збирали на морі. А ось ці бусінки мама купляла в магазині, бігала по всьому нашому районі", – зазначив учасник конкурсу.
У конкурсі взяли участь 39 лучан різного віку. Вони презентували 48 масок: з паперу, тканини, пластику, пап’є-маше, виготовлені у різних техніках, каже методистка Палацу культури міста. Переможців відзначили призами.
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Про це розповіла "Суспільному" методистка Палацу культури міста Олеся Іщук.
Відкриттям конкурсу стали різдвяні маски у техніці соломоплетіння.
"Я бачу не просто солому, а бачу промінці сонця, сплетені між собою, які дають нам витвір мистецтва ручної роботи", – зазначила Олеся Іщук.
Мистецтво соломопластики продемонструвала лучанка Христина Савюк. На конкурс дівчина принесла різдвяні маски з житньої соломи. Говорить: подобаються зооморфні мотиви, тому першим виробом був слон. Дівчина додала, пізніше порадили створити маски Кози чи Меланки до Різдва.
Три тижні на маску в техніці пап’є-маше витратила учасниця конкурсу Тетяна Жумик. У роботі, говорить, використовувала сіль, клей і папір. Гран-прі конкурсу отримали маски Христини Савюк. Лучанка поєднала народне мистецтво з сучасними ідеями. Серед переможців також дев’ятирічний Ярослав Самчук. Школяр на конкурс виготовив дві маски.
Хлопець каже: маску виготовив за персонажем Верногори з мультфільму "Пригоди Котигорошка".
"Спершу ми взяли маску, обклеїли її папером, потім розфарбували і обклеїли її різними бусінками. Камінчики ми збирали на морі. А ось ці бусінки мама купляла в магазині, бігала по всьому нашому районі", – зазначив учасник конкурсу.
У конкурсі взяли участь 39 лучан різного віку. Вони презентували 48 масок: з паперу, тканини, пластику, пап’є-маше, виготовлені у різних техніках, каже методистка Палацу культури міста. Переможців відзначили призами.
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