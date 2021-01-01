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На Дніпропетровщині школяр хотів покінчити з життям через ЗНО

На Дніпропетровщині школяр хотів покінчити з життям через ЗНО
Учень 11 класу з Верхньодніпровська Дніпропетровської області побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні.

Тому він намагався накласти на себе руки, - пише Канал24.

Юнак не бачив майбутнього через те, що припускав не вступити до вишу. Тож, він намагався зарізати себе ножем.

Хлопця вдалося врятувати, його з різаною раною передпліччя вранці доправили до лікарні Дніпра.

Свій вчинок учень пояснив тим, що попереду ЗНО, а він відстає у навчанні і впевнений, що не складе тестування і нікуди не вступить, а отже – не має майбутнього.

Зазначимо, що хлопець виховується в дитячому будинку сімейного типу. Школяр заперечив, що до самогубства його підбурювали близькі або сторонні люди. Його направили на амбулаторне лікування.

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Теги: ЗНО, Дніпропетровщина, самогубство
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