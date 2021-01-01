На Дніпропетровщині школяр хотів покінчити з життям через ЗНО





Тому він намагався накласти на себе руки, - пише



Юнак не бачив майбутнього через те, що припускав не вступити до вишу. Тож, він намагався зарізати себе ножем.



Хлопця вдалося врятувати, його з різаною раною передпліччя вранці доправили до лікарні Дніпра.



Свій вчинок учень пояснив тим, що попереду ЗНО, а він відстає у навчанні і впевнений, що не складе тестування і нікуди не вступить, а отже – не має майбутнього.



Зазначимо, що хлопець виховується в дитячому будинку сімейного типу. Школяр заперечив, що до самогубства його підбурювали близькі або сторонні люди. Його направили на амбулаторне лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень 11 класу з Верхньодніпровська Дніпропетровської області побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні.Тому він намагався накласти на себе руки, - пише Канал24. Юнак не бачив майбутнього через те, що припускав не вступити до вишу. Тож, він намагався зарізати себе ножем.Хлопця вдалося врятувати, його з різаною раною передпліччя вранці доправили до лікарні Дніпра.Свій вчинок учень пояснив тим, що попереду ЗНО, а він відстає у навчанні і впевнений, що не складе тестування і нікуди не вступить, а отже – не має майбутнього.Зазначимо, що хлопець виховується в дитячому будинку сімейного типу. Школяр заперечив, що до самогубства його підбурювали близькі або сторонні люди. Його направили на амбулаторне лікування.

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