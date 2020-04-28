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Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про розмитнення «євроблях»

Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про розмитнення «євроблях»
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкти про "євробляхи" у другому читанні.

Мовиться про доступне розмитнення ввезених авто протягом 180 днів, - пише Канал24, посилаючись на пресслужбу Верховної Ради.

Загалом профільний комітет затвердив до другого читання законопроєкти № 4643-д та № 4644-д. Раніше парламентарі проголосували за них у першому читанні.

Законопроєктами пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.

Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам "Євро-2" та не мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.

Формула залежатиме від:
1) віку авто;
2) об'єму та типу двигуна.

Як працюватиме формула?

Чим старше авто, і чим більший об'єм двигуна – тим його розмитнення буде дорожчим. У середньому за розмитнення "євробляхи" доведеться заплатити від 1 000 до 3 000 доларів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у першому читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

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Теги: євробляхи, Україна
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Коментарі 1
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ну це було до передбачення
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