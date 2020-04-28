Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про розмитнення «євроблях»





Мовиться про доступне розмитнення ввезених авто протягом 180 днів, - пише



Загалом профільний комітет затвердив до другого читання законопроєкти № 4643-д та № 4644-д. Раніше парламентарі проголосували за них у першому читанні.



Законопроєктами пропонується митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року за новою формулою. Вона діятиме протягом 180 днів з дня набрання чинності цього закону.



Дія закону поширюватиметься на транспортні засоби, що відповідають екологічним нормам "Євро-2" та не мають походження з країни, визнаною державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.



Формула залежатиме від:

1) віку авто;

2) об'єму та типу двигуна.



Як працюватиме формула?



Чим старше авто, і чим більший об'єм двигуна – тим його розмитнення буде дорожчим. У середньому за розмитнення "євробляхи" доведеться заплатити від 1 000 до 3 000 доларів.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у першому читанні законопроєкту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

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