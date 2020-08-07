Волинські гірники, які травмувалися під час падіння ліфта, розповіли про аварію. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
Після аварії з кліттю на шахті №9 ще не відновили видобуток вугілля. На простої нині майже чотири сотні гірників.
П'ятеро шахтарів – досі у лікарні, - повідомляє Суспільне.
9 квітня у Нововолинській райлікарні прооперували одного з травмованих. Напередодні медики провели оперативні втручання ще двом гірникам. З п'яти травмованих, лише один гірник не потребує оперативного втручання, – розповів Суспільному лікар-травматолог Тарас Родзь.
Один з травмованих гірників Андрій Огороднічук розповів: аварія трапилася миттєво, спершу ніхто не міг зрозуміти, що відбулося. Під час безконтрольного спуску кліті чоловік зламав обидві гомілки.
"Для нас це рутина. Як ви сідаєте в маршрутку і їдете до місця роботи, а ми в той ліфт по-вашому, по-нашому кліть або ствол, опускаємось і потім ідемо ще 2 км до нашого місця роботи. Товщина нашої останньої лави 50 см. Ми працюємо там лежачі усі, на ліктях і на колінах", – розповідає про щоденні умови праці гірник.
Зі слів лікаря, травмовані шахтарі зможуть повернутися до роботи не раніше, як за шість місяців. Колеги гірників нині теж не працюють. З 4 квітня гірники припинили видобувати вугілля.
Кліть, у якій травмувалося 11 шахтарів – опечатана. "Спуск нею відновиться тільки після закінчення розслідування і усунення неполадок, якщо такі будуть виявлені", – каже виконувач обов'язків головного механіка шахти Руслан Рудь.
Причини аварії з'ясовує державна комісія. Шахта нині працює лише в аварійному режимі. До завершення слідства гірники не можуть відновити видобуток вугілля.
Як розповів Суспільному виконувач обов’язків головного інженера шахти Сергій Кущ, після аварії з кліттю, одного працівника відсторонили від роботи. Кого саме – не уточнює.
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П'ятеро шахтарів – досі у лікарні, - повідомляє Суспільне.
9 квітня у Нововолинській райлікарні прооперували одного з травмованих. Напередодні медики провели оперативні втручання ще двом гірникам. З п'яти травмованих, лише один гірник не потребує оперативного втручання, – розповів Суспільному лікар-травматолог Тарас Родзь.
Один з травмованих гірників Андрій Огороднічук розповів: аварія трапилася миттєво, спершу ніхто не міг зрозуміти, що відбулося. Під час безконтрольного спуску кліті чоловік зламав обидві гомілки.
"Для нас це рутина. Як ви сідаєте в маршрутку і їдете до місця роботи, а ми в той ліфт по-вашому, по-нашому кліть або ствол, опускаємось і потім ідемо ще 2 км до нашого місця роботи. Товщина нашої останньої лави 50 см. Ми працюємо там лежачі усі, на ліктях і на колінах", – розповідає про щоденні умови праці гірник.
Зі слів лікаря, травмовані шахтарі зможуть повернутися до роботи не раніше, як за шість місяців. Колеги гірників нині теж не працюють. З 4 квітня гірники припинили видобувати вугілля.
Кліть, у якій травмувалося 11 шахтарів – опечатана. "Спуск нею відновиться тільки після закінчення розслідування і усунення неполадок, якщо такі будуть виявлені", – каже виконувач обов'язків головного механіка шахти Руслан Рудь.
Причини аварії з'ясовує державна комісія. Шахта нині працює лише в аварійному режимі. До завершення слідства гірники не можуть відновити видобуток вугілля.
Як розповів Суспільному виконувач обов’язків головного інженера шахти Сергій Кущ, після аварії з кліттю, одного працівника відсторонили від роботи. Кого саме – не уточнює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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