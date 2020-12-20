Біля Рівного чоловік на городі знайшов людські рештки

На Рівненщині місцевий житель під час польових робіт знайшов людські рештки.Про це повідомляють у поліції Рівненської області.6 квітня о 16:10 до поліції надійшло повідомлення від 29-річного рівнянина, що під час обробітку земельної ділянки неподалік села Вересневе Рівненського району він виявив людські кістки.Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Рівне) Рівненського районного управління поліції вилучила людські рештки та одяг.Вилучене відправили для проведення експертизи з метою встановлення особи загиблого. За отриманою інформацією, це може бути рівнянин, 1942 року народження, який із березня вважався безвісти зниклим. Крім того, його родичі впізнали одяг і взуття, що можуть йому належати.Нагадаємо, до поліції із заявою 21 березня звернулася донька. Відомо, що чоловік має проблеми з пам’яттю та раніше неодноразово залишав місце проживання.