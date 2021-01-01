У Володимирі додатково підсвітили пішохідний перехід біля гімназії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Володимирі-Волинському встановили додаткову підсвітку пішохідного переходу неподалік від гімназії імені О. Цинкаловського.
Про це повідомили на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
На вулиці Гайдамацькій для підвищення безпеки дорожнього руху встановили додаткове освітлення на пішохідному переході. Світильник в рамках презентації надало тернопільське підприємство “Ватра”. Він подає імпульсний проблисковий сигнал жовтого кольору з обох боків проїжджої частини дороги і одночасно забезпечує освітлення пішохідної доріжки.
Як розповів підприємець Сергій Радкевич, який впродовж тривалого часу займається проєктами підсвітки пішохідних переходів у місті, світловий потік від світильника максимально сконцентрований на смузі пішохідного переходу, а також додатково освітлює частину тротуару, що допомагає водіям краще орієнтуватись на дорозі.
Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що наразі вивчаються різні варіанти підсвітки пішохідних переходів, аби вибрати найоптимальніший варіант для підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулицях міста.
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Про це повідомили на офіційному сайті Володимир-Волинської міської ради.
На вулиці Гайдамацькій для підвищення безпеки дорожнього руху встановили додаткове освітлення на пішохідному переході. Світильник в рамках презентації надало тернопільське підприємство “Ватра”. Він подає імпульсний проблисковий сигнал жовтого кольору з обох боків проїжджої частини дороги і одночасно забезпечує освітлення пішохідної доріжки.
Як розповів підприємець Сергій Радкевич, який впродовж тривалого часу займається проєктами підсвітки пішохідних переходів у місті, світловий потік від світильника максимально сконцентрований на смузі пішохідного переходу, а також додатково освітлює частину тротуару, що допомагає водіям краще орієнтуватись на дорозі.
Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук зазначив, що наразі вивчаються різні варіанти підсвітки пішохідних переходів, аби вибрати найоптимальніший варіант для підвищення рівня безпеки дорожнього руху на вулицях міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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