В Україні вперше пацієнтку доставили до лікарні гелікоптером. ФОТО
Сьогодні, 01:13
Вперше в Україні пацієнтку доставили в лікарню на вертольоті.
Аеромедичну евакуацію провели у Львівській області - вертоліт дозволив майже втричі прискорити шлях до медзакладу. Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook у п'ятницю, 9 квітня, - пише Кореспондент.
"Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні! 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова! Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та ж відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!" - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що на початку квітня в Україні зафіксували рекордну кількість звернень у швидку допомогу. У МОЗ констатують пікове навантаження на систему екстреної медичної допомоги в період з листопада по березень.
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Аеромедичну евакуацію провели у Львівській області - вертоліт дозволив майже втричі прискорити шлях до медзакладу. Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook у п'ятницю, 9 квітня, - пише Кореспондент.
"Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні! 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова! Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та ж відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!" - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що на початку квітня в Україні зафіксували рекордну кількість звернень у швидку допомогу. У МОЗ констатують пікове навантаження на систему екстреної медичної допомоги в період з листопада по березень.
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