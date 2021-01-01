В Україні вперше пацієнтку доставили до лікарні гелікоптером. ФОТО





Аеромедичну евакуацію провели у Львівській області - вертоліт дозволив майже втричі прискорити шлях до медзакладу. Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook у п'ятницю, 9 квітня, - пише



"Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні! 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова! Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та ж відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!" - сказано в повідомленні.







Нагадаємо, що на початку квітня в Україні зафіксували рекордну кількість звернень у швидку допомогу. У МОЗ констатують пікове навантаження на систему екстреної медичної допомоги в період з листопада по березень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше в Україні пацієнтку доставили в лікарню на вертольоті.Аеромедичну евакуацію провели у Львівській області - вертоліт дозволив майже втричі прискорити шлях до медзакладу. Про це заявив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook у п'ятницю, 9 квітня, - пише Кореспондент. "Виконано першу громадянську аеромедичну евакуацію в Україні! 78-річну пацієнтку з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу перевезли гелікоптером з міста Турка в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова! Час у польоті зайняв 1 годину 15 хв! Та ж відстань дорогою в 170 км долається за 3,5 год!" - сказано в повідомленні.Нагадаємо, що на початку квітня в Україні зафіксували рекордну кількість звернень у швидку допомогу. У МОЗ констатують пікове навантаження на систему екстреної медичної допомоги в період з листопада по березень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію