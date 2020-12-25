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Зеленський ввів санкції проти Януковича, Азарова, Табачника та інших

Зеленський ввів санкції проти Януковича, Азарова, Табачника та інших
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про економічні санкції стосовно низки юридичних і фізичних осіб, зокрема колишніх високопоставлених українських чиновників.

Як передає Укрінформ, відповідний указ оприлюднено на сайті Глави держави.

"Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року "Про застосування та внесення змін у персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)" (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО... покласти на секретаря РНБО", - йдеться в тексті указу №151/2021.

Згідно з рішенням РНБО, під безстрокові обмеження зокрема потрапили: президент України у 2010-2014 роках Віктор Янукович; прем'єр-міністр України у 2010-2014 роках Микола Азаров; міністр оборони у 2012-2014 роках Павло Лебедєв; міністр освіти у 2010-2014 роках Дмитро Табачник; генеральний прокурор у 2010-2014 роках Віктор Пшонка; самопроголошений «прем'єр-міністр» окупаційної влади у Криму Сергій Аксьонов; депутатка Державної Думи Росії та колишня самопроголошена «прокурорка» окупованого Криму Наталія Поклонська; колишній народний депутат від «Партії регіонів» Вадим Колесніченко; бізнесмен та власник енергетичної компанії «СЄПЕК» Сергій Курченко.

До переліку обмежень потрапили такі санкції: блокування активів; запобігання виведенню капіталів за межі України; позбавлення державних нагород та інших відзнак; заборона участі у приватизації, оренді державного майна; обмеження торговельних операцій; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Як повідомляв Укрінформ, Рада національної безпеки і оборони 19 березня ввела санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Дмитра Табачника та низки інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов оголосив, що під санкції потрапили: експрезидент Віктор Янукович, експрем'єр-міністр Микола Азаров, ексгенпрокурор Віктор Пшонка, ексміністр освіти Дмитро Табачник, а також самопроголошений «глава» Криму Сергій Аксьонов, колишній народний депутат Вадим Колесніченко, бізнесмен Сергій Курченко, ексміністри оборони Павло Лєбєдєв та Дмитро Саламатін, експрокурор окупованого Криму Наталія Поклонська.

Крім того, під санкції потрапили Сергій Абисов, Олександр Бобков, Валерій Грицай, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Олег Кирилин, Володимир Константинов, Сергій Кусюк, Леонід Пасічник, Олександр Поддубов, Ігор Соркін, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черепіцький та Ольга Чичелімова.

За словами Данілова, частина з перелічених осіб була громадянами України, проте нині 90% із них уже є громадянами Російської Федерації.

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Теги: Україна, санкції, Янукович
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