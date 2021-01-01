Зеленський призначив голову Володимир-Волинської РДА
09 квітень, 23:40
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Володимир-Волинської райдержадміністрації.
Про це йдеться в розпорядженні Президента України №432/2021-рп.
"Призначити Лобача Юрія Володимировича головою Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, у липні минулого року колишнього першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Лобача призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
Також президент призначив ще двох голів РДА у Сумській та Дніпропетровській області. Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області, а Сергія Рублевського Володимир Зеленський переприначив головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
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Про це йдеться в розпорядженні Президента України №432/2021-рп.
"Призначити Лобача Юрія Володимировича головою Володимир-Волинської районної державної адміністрації Волинської області", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, у липні минулого року колишнього першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Лобача призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
Також президент призначив ще двох голів РДА у Сумській та Дніпропетровській області. Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області, а Сергія Рублевського Володимир Зеленський переприначив головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
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