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Зеленський призначив голову Володимир-Волинської РДА

Зеленський призначив голову Володимир-Волинської РДА
Президент України Володимир Зеленський призначив голову Володимир-Волинської райдержадміністрації.

Про це йдеться в розпорядженні Президента України №432/2021-рп.

"Призначити Лобача Юрія Володимировича головою Володимир­-Волинської районної державної адміністрації Волинської області", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, у липні минулого року колишнього першого заступника голови Волинської обласної ради Юрія Лобача призначили радником очільника Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

Також президент призначив ще двох голів РДА у Сумській та Дніпропетровській області. Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області, а Сергія Рублевського Володимир Зеленський переприначив головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

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Теги: Волинь, Володимир-Волинська РДА
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