Зеленський призначив голову Володимир-Волинської РДА

Володимир Зеленський призначив голову Володимир-Волинської райдержадміністрації.



Про це йдеться в розпорядженні Президента України №432/2021-рп.



"Призначити Лобача Юрія Володимировича головою Володимир­-Волинської районної державної адміністрації Волинської області", - йдеться у розпорядженні.



Нагадаємо, у липні минулого року колишнього першого заступника голови Волинської обласної ради

Також президент призначив ще двох голів РДА у Сумській та Дніпропетровській області. Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області, а Сергія Рублевського Володимир Зеленський переприначив головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

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Також президент призначив ще двох голів РДА у Сумській та Дніпропетровській області. Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області, а Сергія Рублевського Володимир Зеленський переприначив головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

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