Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.



Також за минулу добу:

госпіталізували – 4 709 осіб;

летальних випадків – 398;

одужало – 10 722 особи;

здійснили тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 841 137 осіб;

одужало – 1 405 826 осіб;

летальних випадків – 36 779;

проведели ПЛР-тестувань – 8 622 424.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.Про це повідомив очільник МОЗТакож за минулу добу:госпіталізували – 4 709 осіб;летальних випадків – 398;одужало – 10 722 особи;здійснили тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 841 137 осіб;одужало – 1 405 826 осіб;летальних випадків – 36 779;проведели ПЛР-тестувань – 8 622 424.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

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