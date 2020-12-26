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Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:
госпіталізували – 4 709 осіб;
летальних випадків – 398;
одужало – 10 722 особи;
здійснили тестувань за добу – 122 181 (зокрема методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 841 137 осіб;
одужало – 1 405 826 осіб;
летальних випадків – 36 779;
проведели ПЛР-тестувань – 8 622 424.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1133) областях.

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Теги: коронавір, Україна, статистика
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