Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня





Євро при купівлі становить – 32.880, продажу – 33.252.



Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.118, продаж – 7.283.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 29 березня 2021 року такий: купівля – 27.759, а продаж – 27.978.Євро при купівлі становить – 32.880, продажу – 33.252.Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.373.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.118, продаж – 7.283.

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