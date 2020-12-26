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Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня

Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 29 березня 2021 року такий: купівля – 27.759, а продаж – 27.978.

Євро при купівлі становить – 32.880, продажу – 33.252.

Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.118, продаж – 7.283.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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