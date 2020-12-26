Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня
Сьогодні, 09:32
Курс долара у Луцьку станом на 29 березня 2021 року такий: купівля – 27.759, а продаж – 27.978.
Євро при купівлі становить – 32.880, продажу – 33.252.
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.118, продаж – 7.283.
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Євро при купівлі становить – 32.880, продажу – 33.252.
Курс російського рубля: купівля – 0.337, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.118, продаж – 7.283.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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