За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 512 випадків захворювання на COVID-19ю
Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 207,
Луцький район – 66,
Горохівський район – 18,
Ківерцівський район – 21,
Рожищенський район – 12,
м. Нововолинськ – 32,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 9,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 12,
Любешівський район – 15,
Маневицький район – 12.
Усього станом на 10 квітня в області зареєстрували 50 776 випадків.
Одужало – 42 776 осіб (за останню добу – 311).
Летальні випадки – 835 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Камінь — Каширський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 198 950 осіб, за минулу добу — 1264 особи.
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Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.
Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 207,
Луцький район – 66,
Горохівський район – 18,
Ківерцівський район – 21,
Рожищенський район – 12,
м. Нововолинськ – 32,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 9,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 12,
Любешівський район – 15,
Маневицький район – 12.
Усього станом на 10 квітня в області зареєстрували 50 776 випадків.
Одужало – 42 776 осіб (за останню добу – 311).
Летальні випадки – 835 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Камінь — Каширський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 198 950 осіб, за минулу добу — 1264 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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