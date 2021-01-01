вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус

За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус
За минулу добу на Волині зареєстрували 512 випадків захворювання на COVID-19ю

Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі.

Нові випадки виявили у:
м. Луцьк – 207,
Луцький район – 66,
Горохівський район – 18,
Ківерцівський район – 21,
Рожищенський район – 12,
м. Нововолинськ – 32,
Володимир-Волинський район – 12,
Іваничівський район – 9,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 2,
Ратнівський район – 6,
Турійський район – 2,
Камінь-Каширський район – 12,
Любешівський район – 15,
Маневицький район – 12.

Усього станом на 10 квітня в області зареєстрували 50 776 випадків.

Одужало – 42 776 осіб (за останню добу – 311).

Летальні випадки – 835 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Камінь — Каширський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 198 950 осіб, за минулу добу — 1264 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, статистика, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Один з найбільших показників за весь час: повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
09 квітень, 08:51
Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
08 квітень, 09:32
9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
07 квітень, 09:47
В Україні – понад 15 000 нових випадків коронавірусу
07 квітень, 09:22
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зниклого хлопчика з Волині, якого знайшли у болоті, та його брата забрали від матері. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня
Сьогодні, 09:32
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
У Володимирі додатково підсвітили пішохідний перехід біля гімназії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
08 квітень, 09:32
9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
07 квітень, 09:47
Одинадцять смертей та 317 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу Одинадцять смертей та 317 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
06 квітень, 09:54
Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу Шість смертей та 241 новий випадок: ситуація з COVID-19 на Волині за останню добу
05 квітень, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зниклого хлопчика з Волині, якого знайшли у болоті, та його брата забрали від матері. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
 0
За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:50
 0
Курс валют у Луцьку станом на 10 квітня
Сьогодні, 09:32
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:55
 0
У Володимирі додатково підсвітили пішохідний перехід біля гімназії. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8