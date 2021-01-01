За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус





Про це



Нові випадки виявили у:

м. Луцьк – 207,

Луцький район – 66,

Горохівський район – 18,

Ківерцівський район – 21,

Рожищенський район – 12,

м. Нововолинськ – 32,

Володимир-Волинський район – 12,

Іваничівський район – 9,

Локачинський район – 6,

Ковельський район – 60,

Любомльський район – 20,

Шацький район – 2,

Ратнівський район – 6,

Турійський район – 2,

Камінь-Каширський район – 12,

Любешівський район – 15,

Маневицький район – 12.



Усього станом на 10 квітня в області зареєстрували 50 776 випадків.



Одужало – 42 776 осіб (за останню добу – 311).



Летальні випадки – 835 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Камінь — Каширський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 198 950 осіб, за минулу добу — 1264 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 512 випадків захворювання на COVID-19юПро це повідомляють в обласному лабораторному центрі.Нові випадки виявили у:м. Луцьк – 207,Луцький район – 66,Горохівський район – 18,Ківерцівський район – 21,Рожищенський район – 12,м. Нововолинськ – 32,Володимир-Волинський район – 12,Іваничівський район – 9,Локачинський район – 6,Ковельський район – 60,Любомльський район – 20,Шацький район – 2,Ратнівський район – 6,Турійський район – 2,Камінь-Каширський район – 12,Любешівський район – 15,Маневицький район – 12.Усього станом на 10 квітня в області зареєстрували 50 776 випадків.Одужало – 42 776 осіб (за останню добу – 311).Летальні випадки – 835 (за останню добу — 4: м. Луцьк – 1, м. Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, Камінь — Каширський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 198 950 осіб, за минулу добу — 1264 особи.

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