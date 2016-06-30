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Волинянка відзначила 104-й день народження

Волинянка відзначила 104-й день народження
Вчора, 9 квітня, 104-й день народження відзначила довгожитель Самарівської громади, жителька с. Самари Басюк Єфросинія Михайлівна.

Про це йдеться на сайті громади.

З 104-річчям з дня народження іменниницю вітали голова Самарівської сільської ради Микола Володимирович Маргес та голова ради ветеранів с. Самари Шинкарук Тетяна Михайлівна.

Волинянка відзначила 104-й день народження

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Теги: Ковельський район, довгожителька, день народження
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