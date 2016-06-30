Волинянка відзначила 104-й день народження

Басюк Єфросинія Михайлівна.



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З 104-річчям з дня народження іменниницю вітали голова Самарівської сільської ради Микола Володимирович Маргес та голова ради ветеранів с. Самари Шинкарук Тетяна Михайлівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 9 квітня, 104-й день народження відзначила довгожитель Самарівської громади, жителька с. СамариПро це йдеться на сайті громади.З 104-річчям з дня народження іменниницю вітали голова Самарівської сільської радита голова ради ветеранів с. Самари

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