10 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:57
10 квітня віряни святкують день святого Іларіона. Іларіон був ігуменом Пелікітського монастиря і все своє життя присвятив Господу. Святий відомий своїми чудесами, наприклад, він викликав дощ посеред посухи й відганяв від полів шкідників. Також сьогодні відзначають День брата та сестри.
Про це повідомляє "24 канал".
Іменини відзначають Іларіон та Ілля.
Прикмети 10 квітня
- Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
- Сороки літають – холод скоро закінчиться.
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що не можна робити 10 квітня
- Не можна 10 квітня сваритися, ображатися і ображати близьких.
- У цей день не варто щось позичати.
- Не можна починати нові справи.
- Не відвідуйте сьогодні кладовище.
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Про це повідомляє "24 канал".
Іменини відзначають Іларіон та Ілля.
Прикмети 10 квітня
- Чути глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
- Сороки літають – холод скоро закінчиться.
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що не можна робити 10 квітня
- Не можна 10 квітня сваритися, ображатися і ображати близьких.
- У цей день не варто щось позичати.
- Не можна починати нові справи.
- Не відвідуйте сьогодні кладовище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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