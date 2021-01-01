Волинського поліцейського, який врятував декілька життів під час кривавої різанини, нагородили відзнакою

Тарас Слюсарук, який працює у Нововолинську, за відданість справі та мужність отримав заслужену відзнаку Міністерства внутрішніх справ України.



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Чіткі та професійні дії поліцейського врятували



«Думали, що це звичайна сварка, як завжди, таких викликів за зміну приходить десятки. На місці події побачили швидку, фельдшер якої сказав, що медики не підуть всередину, де відбувається бійка, адже один з чоловіків дуже агресивний, вдарив його кулаком. Ми викликали підмогу і підійшли до будинку. Спочатку з оселі вийшов брат нападника, весь в крові, потім – його дружина, також побита і в крові. Вони сказали, що між ними виник звичайний сімейний конфлікт. Під час нашого спілкування з будинку вийшов ще один чоловік з двома ножами в руках і раптово наніс кілька ударів в живіт своїй дружині, а потім – братові», - розповів Тарас через декілька днів після інциденту, коли ще перебував у лікарні.



Далі зловмисник із ножами рушив на поліцейських, його не зупинили ні попередження, ні постріли вгору. Рішення правоохоронцю потрібно було приймати в секунді.



«Я зробив два попереджувальні постріли вгору і хотів здійснити постріл в бік нападника, але він стояв поруч з іншими, було скупчення людей, темно, і це було небезпечно. Я побачив, як він направився в бік напарниці, яка впала, послизнувшись. Потому вистрілив двічі йому перед ногами. У цей момент він накинувся на мене і завдав кілька ударів двома ножами. Я вистрілив у нього», - каже Тарас Слюсарук.



Правоохоронець у той



Майже місяць він проходив реабілітацію, нині, на щастя, Тарас у строю. Чоловік повен сил та готовий на нові звершення, і все заради безпеки кожного жителя Нововолинська. Каже, що цей випадок навчив його не поділяти виклики на легші та тяжчі, оскільки ніколи не знаєш, як може обернутися кожна ситуація.



Сьогодні під час робочої наради начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко вручив Тарасу Слюсаруку заохочувальну відзнаку – нагрудний знак «За відзнаку в службі» Міністерства внутрішніх справ України.



Очільник волинської поліції привітав поліцейського та подякував за віддану службу: «Провоохоронець майстерно спрацював, врятував декілька життів одночасно. Ми клопотали Міністру про нагородження. І сьогодні я радий вручити Тарасу цю заслужену відзнаку. Служити пліч-о-пліч з такими колегами – це честь для кожного з нас», - зауважив Юрій Олександрович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний капітан поліції, який працює у Нововолинську, за відданість справі та мужність отримав заслужену відзнаку Міністерства внутрішніх справ України.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Чіткі та професійні дії поліцейського врятували декілька життів під час бійки між родичами в одному із сіл Нововолинської територіальної громади. Саме на цей виклик Тарас разом із напарницею виїжджали 6 лютого. Звичайний конфлікт перетворився у криваву різанину, під час якої й сам правоохоронець постраждав - отримав серйозні колото-різані рани.«Думали, що це звичайна сварка, як завжди, таких викликів за зміну приходить десятки. На місці події побачили швидку, фельдшер якої сказав, що медики не підуть всередину, де відбувається бійка, адже один з чоловіків дуже агресивний, вдарив його кулаком. Ми викликали підмогу і підійшли до будинку. Спочатку з оселі вийшов брат нападника, весь в крові, потім – його дружина, також побита і в крові. Вони сказали, що між ними виник звичайний сімейний конфлікт. Під час нашого спілкування з будинку вийшов ще один чоловік з двома ножами в руках і раптово наніс кілька ударів в живіт своїй дружині, а потім – братові», - розповів Тарас через декілька днів після інциденту, коли ще перебував у лікарні.Далі зловмисник із ножами рушив на поліцейських, його не зупинили ні попередження, ні постріли вгору. Рішення правоохоронцю потрібно було приймати в секунді.«Я зробив два попереджувальні постріли вгору і хотів здійснити постріл в бік нападника, але він стояв поруч з іншими, було скупчення людей, темно, і це було небезпечно. Я побачив, як він направився в бік напарниці, яка впала, послизнувшись. Потому вистрілив двічі йому перед ногами. У цей момент він накинувся на мене і завдав кілька ударів двома ножами. Я вистрілив у нього», - каже Тарас Слюсарук.Правоохоронець у той день правомірно застосував зброю, він миттєво зорієнтувався в ситуації та врятував декілька життів.Майже місяць він проходив реабілітацію, нині, на щастя, Тарас у строю. Чоловік повен сил та готовий на нові звершення, і все заради безпеки кожного жителя Нововолинська. Каже, що цей випадок навчив його не поділяти виклики на легші та тяжчі, оскільки ніколи не знаєш, як може обернутися кожна ситуація.Сьогодні під час робочої наради начальник ГУНП у Волинській областівручив Тарасу Слюсаруку заохочувальну відзнаку – нагрудний знак «За відзнаку в службі» Міністерства внутрішніх справ України.Очільник волинської поліції привітав поліцейського та подякував за віддану службу: «Провоохоронець майстерно спрацював, врятував декілька життів одночасно. Ми клопотали Міністру про нагородження. І сьогодні я радий вручити Тарасу цю заслужену відзнаку. Служити пліч-о-пліч з такими колегами – це честь для кожного з нас», - зауважив Юрій Олександрович.

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