Відійшла у вічність відома у Луцьку активістка

Людмила Філіпович.



Про це Михайло Тиский.



У 90-ті разом із Людмилою Філіпович та однодумцями вони боролися за незалежність.



«Члени «Братства учасників Народного РУХу України за перебудову»співчувають Мирославі Філіпович з приводу смерті її мами Людмили Миколаївни (активного учасника української Національної революції 1989-1991рр.)», - написав Михайло Тиский.



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Людмила Філіпович до старості мала активну життєву позицію. І не раз розповідала про свою долю.



Із репортажу про передвиборчу атмосферу в Луцьку в березні 2019-го: «- Я плакала зразу, коли мене під обкомом в 90-х називали бандерівкою. А тепер пишаюся (показує на червоно-чорний стяг, який тримає в руці, – авт.). Я ни за шо. Я просто дуже боюся, що пройде Тимошенко. Мушу в таких літах стояти тут і нагадувати людям, що боронь Боже…



Клянеться, що ніхто їй не платить. Колись була в УРП Левка Лук’яненка, але «толку з того мало і стара по партіях ходити вже», то тепер бореться самостійно.



Медпрацівниця. 12 літ трудилася у Залужжі під Устилугом фельдшером. Каже, мама в 70-х роках сиділа в центрі міста під собором і «не давала, щоб його розгородили». Дід її загинув при Брусилівському прориві (перша світова війна), був царським офіцером. Батька вбили під Козятином у Другу світову. Був «на фінській» і прийшов звідти з обмороженими ногами.



Людмила Філіпович. Їй 79. На плакаті у неї: «Здешевлю газ наполовину, лиш затягну під Путіна Вкраїну. Тюлька». Розповідає, що з 90-го року ходить на мітинги. І «ще під обкомом стояла за Україну».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла відома у Луцьку активістка, жінка, яка все життя боролася за справедливість та незалежність української держави, яку часто можна було бачити з плакатом в руках на міських площах, сивочолу і незламну духом, -Про це "Першому" повідомив перший голова Волинського осередку Народного Руху УкраїниУ 90-ті разом із Людмилою Філіпович та однодумцями вони боролися за незалежність.«Члени «Братства учасників Народного РУХу України за перебудову»співчувають Мирославі Філіпович з приводу смерті її мами Людмили Миколаївни (активного учасника української Національної революції 1989-1991рр.)», - написав Михайло Тиский.Людмила Філіпович до старості мала активну життєву позицію. І не раз розповідала про свою долю.Із репортажу про передвиборчу атмосферу в Луцьку в березні 2019-го: «- Я плакала зразу, коли мене під обкомом в 90-х називали бандерівкою. А тепер пишаюся (показує на червоно-чорний стяг, який тримає в руці, – авт.). Я ни за шо. Я просто дуже боюся, що пройде Тимошенко. Мушу в таких літах стояти тут і нагадувати людям, що боронь Боже…Клянеться, що ніхто їй не платить. Колись була в УРП Левка Лук’яненка, але «толку з того мало і стара по партіях ходити вже», то тепер бореться самостійно.Медпрацівниця. 12 літ трудилася у Залужжі під Устилугом фельдшером. Каже, мама в 70-х роках сиділа в центрі міста під собором і «не давала, щоб його розгородили». Дід її загинув при Брусилівському прориві (перша світова війна), був царським офіцером. Батька вбили під Козятином у Другу світову. Був «на фінській» і прийшов звідти з обмороженими ногами.Людмила Філіпович. Їй 79. На плакаті у неї: «Здешевлю газ наполовину, лиш затягну під Путіна Вкраїну. Тюлька». Розповідає, що з 90-го року ходить на мітинги. І «ще під обкомом стояла за Україну».

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