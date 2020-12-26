На Рівненщині 8-річна дитина отруїлася невідомою речовиною





Про це



Повідомляють, вчора, 9 квітня, о 20:22 на лінію 103 надійшов виклик від жительки с. Підліски Рівненського району (раніше - Гощанського), яка схвильовано розповідала про стан свого 8-річного сина. За її словами, він загальмований та поводиться «неадекватно».



О 20:37 за вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Бабинського пункту постійного базування. Мама потерпілого розповіла, що помітила «в’ялу і загальмовану» поведінку сина. Додала, що, ймовірно, дитина вживала алкоголь, оскільки помітила порожню пляшку міцного напою. Син скаржився на нудоту. Батьки промили йому шлунок до приїзду медиків.



Про подію повідомили поліцейським.



Бригада швидкої негайно оглянула хлопчика та надала необхідну медичну допомогу. Стан пацієнта покращився. Попередній діагноз: отруєння невідомою речовиною.



Пацієнта госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині бригада "швидкої" надала допомогу 8-річному хлопчику, який отруївся невідомою речовиною.Про це інформують в пресслужбі Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.Повідомляють, вчора, 9 квітня, о 20:22 на лінію 103 надійшов виклик від жительки с. Підліски Рівненського району (раніше - Гощанського), яка схвильовано розповідала про стан свого 8-річного сина. За її словами, він загальмований та поводиться «неадекватно».О 20:37 за вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Бабинського пункту постійного базування. Мама потерпілого розповіла, що помітила «в’ялу і загальмовану» поведінку сина. Додала, що, ймовірно, дитина вживала алкоголь, оскільки помітила порожню пляшку міцного напою. Син скаржився на нудоту. Батьки промили йому шлунок до приїзду медиків.Про подію повідомили поліцейським.Бригада швидкої негайно оглянула хлопчика та надала необхідну медичну допомогу. Стан пацієнта покращився. Попередній діагноз: отруєння невідомою речовиною.Пацієнта госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні.

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