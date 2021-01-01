На кордоні з Польщею українець попався на контрабанді кошенят





Як пoвідoмляє



Українець прямував до Польщі мікроавтобусом. Під час детального огляду транспортного засобу митники виявили схованку в стіні, що розділяла пасажирський та багажний відсіки.



У схованці знаходилося 5 молодих шотландських висловухих котів (Scottish Fold) віком близько 2-х місяців. Необхідних документів на їхнє перевезення через кордон в українця не було. Після консультації з ветеринаром, кошенят відправили назад в Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 43-річний українець намагався незаконно провезти до Польщі породистих кошенят.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Підкарпатської митно-податкової служби, чоловіка викрили в пункті пропуску в Медиці.Українець прямував до Польщі мікроавтобусом. Під час детального огляду транспортного засобу митники виявили схованку в стіні, що розділяла пасажирський та багажний відсіки.У схованці знаходилося 5 молодих шотландських висловухих котів (Scottish Fold) віком близько 2-х місяців. Необхідних документів на їхнє перевезення через кордон в українця не було. Після консультації з ветеринаром, кошенят відправили назад в Україну.

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