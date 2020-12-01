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Маршрут приміського поїзда «Сарни – Ковель» продовжать до станції Ягодин

Маршрут приміського поїзда «Сарни – Ковель» продовжать до станції Ягодин
Починаючи з 12 квітня цього року, маршрут курсування приміських поїздів сполученням Сарни – Ковель – Сарни продовжать до ст. Ягодин.

Про це йдеться на сайті "Львівської залізниці".

Розклад руху поїздів:

поїзд № 6373 вирушатиме зі ст.. Ковель о 08:35, Черкаси-Вол. 08:45-08:46, Магари 08:52-08:53, Круги 08:58-08:59, Кошари 09:04-09:05, Депо 09:10-09:11, Кошари Нові 09:15-09:16, Паридуби 09:23-09:24, Мацеїв 09:33-09:34, Високий Хутір 09:40-09:41, Руда 09:47-09:48, Підгородне-1 09:53-09:54, Підгородне-2 10:00-10:01, Скіби 10:08-10:09, Любомль 10:17-10:19, прибуття в Ягодин 10:35;

поїзд № 6374 вирушатиме зі ст. Ягодин о 15:55, Любомль 16:11-16:12, Скіби 16:20-16:21, Підгородне-2 16:28-16:29, Підгородне-1 16:35-16:36, Руда 16:42-16:43, Високий Хутір 16:50-16:51, Мацеїв 17:00-17:01, Паридуби 17:09-17:10, Кошари Нові 17:16-17:17, Депо 17:21-17:22, Кошари 17:27-17:28, Круги 17:33-17:34, Магари 17:39-17:40, Черкаси-Вол. 17:45-17:46, прибуття в Ковель 17:55.

Залізничники нагадують пасажирам про необхідність суворо дотримуватися правил протиепідемічної безпеки на об’єктах інфраструктури та в поїздах. Зокрема, слід вдягати маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

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Теги: станція Ягодин, приміський потяг, Рівненщина, Волинь
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