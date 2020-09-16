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У монастирі на Волині жінка прийняла іночеський постриг

У монастирі на Волині жінка прийняла іночеський постриг
10 квітня, у суботу четвертої седмиці Великого посту, вікарний архієрей Волинської єпархії єпископ Камінь-Каширський Афанасій звершив богослужіння у Свято-Троїцькому Старосільському жіночому монастирі.

Про це повідомляє "Православна Волинь".

Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга) та архімандрит Ілля (Вишневський).

Також цього дня єпископ Афанасій звершив іночеський постриг послушниці Марії. Під час постригу інокиня отримала ім’я Михаїла.

Довідково: Інок (інокиня) — давньоруська назва ченця, інакше монаха. У сучасних православних чоловічих монастирях іноком називають не ченця у власному розумінні, але рясофорного («рясоносного») монаха — до постригу його в «малу схиму» (обумовлену остаточним прийняттям чернечих обітниць і нареченням нового імені).

У сучасних жіночих монастирях зберігається традиція, в якій іноцький постриг принципово відрізняється від рясофорного постригу тим, що така черниця отримує нове ім’я і дає крім обітниці послуху ще й обітницю безшлюбності.
У жіночих монастирях іноцьке аскетичне правило, послухи і зовнішній чернечий одяг сильно відрізняються від рясофорних.

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Теги: Волинська єпархія, монахиня, постриг
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