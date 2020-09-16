У монастирі на Волині жінка прийняла іночеський постриг

Афанасій звершив богослужіння у Свято-Троїцькому Старосільському жіночому монастирі.



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Йому співслужили архімандрит Аліпій (Сапіга) та архімандрит Ілля (Вишневський).



Також цього дня єпископ Афанасій звершив іночеський постриг послушниці Марії. Під час постригу інокиня отримала ім’я Михаїла.



Довідково: Інок (інокиня) — давньоруська назва ченця, інакше монаха. У сучасних православних чоловічих монастирях іноком називають не ченця у власному розумінні, але рясофорного («рясоносного») монаха — до постригу його в «малу схиму» (обумовлену остаточним прийняттям чернечих обітниць і нареченням нового імені).



У сучасних жіночих монастирях зберігається традиція, в якій іноцький постриг принципово відрізняється від рясофорного постригу тим, що така черниця отримує нове ім’я і дає крім обітниці послуху ще й обітницю безшлюбності.

У жіночих монастирях іноцьке аскетичне правило, послухи і зовнішній чернечий одяг сильно відрізняються від рясофорних.

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