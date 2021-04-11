Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 11 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3⁰, вдень 15-20⁰ тепла.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 11 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні грунту місцями заморозки 0-3⁰, вдень 15-20⁰ тепла.Як повідомляє Sinoptik , у Луцьку завтра хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Також без опадів. Температура вночі 7-5⁰ тепла, вдень 14-16⁰ тепла.

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