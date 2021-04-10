Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac
Сьогодні, 20:40
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac.
Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише "УП".
За його словами, 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:
1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:
1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейськими.
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Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише "УП".
За його словами, 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:
1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:
1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейськими.
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