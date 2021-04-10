Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac

Віктор Ляшко повідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac.



Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише



За його словами, 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:



1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;



2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.



215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:



1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;



2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;



3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;



4) поліцейськими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікарповідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac.Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише "УП" За його словами, 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;4) поліцейськими.

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