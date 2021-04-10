вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac

Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, як буде розподілено перші партії вакцин Pfizer та Coronavac.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, пише "УП".

За його словами, 117 тисяч доз вакцини Pfizer, яку Україна чекає приблизно 14-15 квітня, розподілять між:

1) громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

2) працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейськими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: санлікар, коронавірус, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу на Волині виявили понад пів тисячі хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:50
Один з найбільших показників за весь час: повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за добу
09 квітень, 08:51
Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
08 квітень, 09:32
9 людей померло і 390 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
07 квітень, 09:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зустріч тривала 3 години: про що домовилися Зеленський та Ердоган
Сьогодні, 21:15
Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac
Сьогодні, 20:40
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
Перша ліга: Волинь перемагає Кристал
Сьогодні, 19:30
На Волині судили водія Mercedes, який спричинив автопригоду
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19 Скільки волинян вакцинувалися від COVID-19
09 квітень, 13:40
У МОЗ розповіли про побічні ефекти COVID-вакцинації У МОЗ розповіли про побічні ефекти COVID-вакцинації
08 квітень, 00:15
Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун Лідер вакцинації у світі: як Ізраїлю вдалося завершити локдаун
05 квітень, 06:31
Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації Уряд готовий компенсувати українцям побічну дію вакцинації
20 березень, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зустріч тривала 3 години: про що домовилися Зеленський та Ердоган
Сьогодні, 21:15
 0
Санлікар назвав, кого в Україні щеплюватимуть вакцинами Pfizer та Coronavac
Сьогодні, 20:40
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 11 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Перша ліга: Волинь перемагає Кристал
Сьогодні, 19:30
 0
На Волині судили водія Mercedes, який спричинив автопригоду
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8