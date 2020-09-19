Волинянка покинула успішну кар'єру аудитора заради кондитерського фаху. ФОТО

Олеся Панасюк у свою другу декретну відпустку йшла з непоганою кар’єрою за плечима, адже на той час вона була «грозою» усіх бухгалтерів, працюючи на посаді головним державним інспектором-аудитором великих підприємств області.



Та після народження донечки раптом щось змінилось і молода матуся «вдарилась» у випічку, якою раніше, попри свою любов до солодощів, ніколи не займалась, йдеться на сайті місцевого інтернет-видання



Починала опановувати кондитерський фах із випічки доволі примхливого тістечка макаронс, яке на початках не завжди вдавалося. Адже на той час у Олесі ще не було потужного міксера, професійного інвентаря та відповідних знань. Та коли нарешті все вдалось, щастю не було меж! Різнокольоровими хрумкими макаронсами із різними начинками Олеся залюбки частувала всіх свої рідних та друзів, а з часом почали надходити і перші замовлення.



– Мені дуже подобалось експериментувати із новими смаками начинок для макаронсів – так з’явились мої авторські їх рецепти зі смаком манго-маракуйя та фісташки, – розповідає Олеся. – Та спинятись на макаронсах не збиралась, бо вже невдовзі спекла дитині на день народження свій перший торт, який настільки припав до смаку гостям, що невдовзі отримала і перше замовлення.



Завдяки «сарафанному радіо» про таланти Олесі як кондитерки дізнавалось усе більше людей, чимало з яких стали її постійними клієнтами. Аби поліпшити знання та вміння, новоспечена кондитерка відвідала декілька майстер-класів у знаних кулінарів. З часом замовлень ставало все більше, тож Олеся поступово змінила кухонну техніку на більш професійну. Ночами пекла торти, а вдень виконувала обов’язки мами та дружини.



– Часто, прогулюючись містом із дитячим візком, ловила себе на думці, що володимирським матусям, окрім парку, нема де подітись. А часом так хочеться хоч декілька хвилин порелаксувати, посидівши за чашкою кави у гарному місці. Так виникла ідея відкрити невеличку вуличну кав’ярню з гарячими напоями та солодощами власного виробництва, – розповідає Олеся.



Від ідеї до реалізації минуло небагато часу – заручившись підтримкою чоловіка та свекрухи, котра також повірила у невістку, Олеся відкрила власну міні-кондитерську на вулиці Шевченка, 11, що біля магазину «ПанБуд». Незважаючи на побоювання, адже був великий ризик, що люди сюди не підуть та не купуватимуть випічку, що досить недешева у порівнянні із магазинною, уже невдовзі «PancakeBakery» став улюбленим місцем відпочинку та смачного перекусу володимирчан. І якщо починалась кав’ярня лише з трьох столиків, то нині тут є чимала тераса із дитячим ігровим куточком та прекрасним ландшафтним дизайном, котрий торік навіть відзначили на місцевому конкурсі з благоустрою.



Змінивши роботу аудитора на підприємницьку діяльність, Олеся сподівалась, що з відкриттям пекарні зможе нарешті трохи передихнути – мовляв, спече партію солодощів і матиме вільний день. Та попит на випічку був настільки великий, що вже до обіду «розмітали»геть усе. Аби не впасти з ніг, працюючи без вихідних півтора року, Олеся знайшла собі помічницю, а потім і ще одну, з якими тепер чаклує над смаколиками уже не на домашній кухні, а у професійному цеху.



Тепер власниця пекарні мріє про розширення, адже «PancakeBakery» – це сезонне кафе, а хочеться, щоб прийти на каву та солодощі від кондитера Лесі Панасюк можна було у будь-яку пору року. Втілити ці плани дещо завадив непростий карантинний рік, проте жінка вірить, що одного дня заклад її мрії таки відчинить двері.



На власному прикладі Олеся переконує, що ніколи не пізно міняти життя, коли ти на шляху до мрії. Вона покинула успішну кар’єру аудитора, ставши кондитеркою у 33-річному віці, хоча не була до кінця впевнена, що ця справа матиме успіх. Та завдяки наполегливій праці та постійному самовдосконаленню, їй усе вдалось. Зараз «PancakeBakery» дає робочі місця п’ятьом працівницям, а ще пекарня залюбки відгукується на різні пропозиції стати спонсором того чи іншого соціального проекту.



– Коли ти займаєшся улюбленою справою, то наче крила за спиною виростають. Навіть попри фізичну втому, завжди є енергія творити далі. Мені подобається те, що завдяки своїй випічці стаю частиною багатьох особливих та радісних подій. Нерідко печу клієнтам тортик на заручини, а потім на весілля і на хрестини. Це дуже хвилююче, – ділиться кондитерка.



Олеся дуже любить тішити клієнтів різними смачними новинками та незвичайними смаковими поєднаннями. Справжнім хітом пекарні свого часу стали еклери із солоними фісташками, яких продали близько десяти тисяч штук! Поруч із популярними ягідними тартами та мусовими тістечками неочікувано б’ють рекорди з продажу і знайомі всім з дитинства горішки зі згущеним молоком. Їх, каже Олеся, найбільше полюбляють представники сильної статі.



Зараз кондитерка разом зі помічницями працює над розробкою фірмового торта «Володимир», який, сподіваються, стане гідним викликом для знаменитого «Київського» та трохи менш відомого «Ужгород». Олеся дуже любить місто, в яке переїхала у дитинстві з батьками і яке стало для неї по-справжньому рідним, тому і повернулась після навчання в столиці до Володимира-Волинського, де невдовзі зустріла свою долю. Вірить, що у тисячолітнього міста великий туристичний потенціал, тож рано чи пізно сюди приїжджатиме багато гостей, котрі залюбки куштуватимуть та везтимуть з собою фірмовий торт «Володимир».



Тетяна ІЗОТОВА





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимирчанкау свою другу декретну відпустку йшла з непоганою кар’єрою за плечима, адже на той час вона була «грозою» усіх бухгалтерів, працюючи на посаді головним державним інспектором-аудитором великих підприємств області.Та після народження донечки раптом щось змінилось і молода матуся «вдарилась» у випічку, якою раніше, попри свою любов до солодощів, ніколи не займалась, йдеться на сайті місцевого інтернет-видання "Слово правди". Починала опановувати кондитерський фах із випічки доволі примхливого тістечка макаронс, яке на початках не завжди вдавалося. Адже на той час у Олесі ще не було потужного міксера, професійного інвентаря та відповідних знань. Та коли нарешті все вдалось, щастю не було меж! Різнокольоровими хрумкими макаронсами із різними начинками Олеся залюбки частувала всіх свої рідних та друзів, а з часом почали надходити і перші замовлення.– Мені дуже подобалось експериментувати із новими смаками начинок для макаронсів – так з’явились мої авторські їх рецепти зі смаком манго-маракуйя та фісташки, – розповідає Олеся. – Та спинятись на макаронсах не збиралась, бо вже невдовзі спекла дитині на день народження свій перший торт, який настільки припав до смаку гостям, що невдовзі отримала і перше замовлення.Завдяки «сарафанному радіо» про таланти Олесі як кондитерки дізнавалось усе більше людей, чимало з яких стали її постійними клієнтами. Аби поліпшити знання та вміння, новоспечена кондитерка відвідала декілька майстер-класів у знаних кулінарів. З часом замовлень ставало все більше, тож Олеся поступово змінила кухонну техніку на більш професійну. Ночами пекла торти, а вдень виконувала обов’язки мами та дружини.– Часто, прогулюючись містом із дитячим візком, ловила себе на думці, що володимирським матусям, окрім парку, нема де подітись. А часом так хочеться хоч декілька хвилин порелаксувати, посидівши за чашкою кави у гарному місці. Так виникла ідея відкрити невеличку вуличну кав’ярню з гарячими напоями та солодощами власного виробництва, – розповідає Олеся.Від ідеї до реалізації минуло небагато часу – заручившись підтримкою чоловіка та свекрухи, котра також повірила у невістку, Олеся відкрила власну міні-кондитерську на вулиці Шевченка, 11, що біля магазину «ПанБуд». Незважаючи на побоювання, адже був великий ризик, що люди сюди не підуть та не купуватимуть випічку, що досить недешева у порівнянні із магазинною, уже невдовзі «PancakeBakery» став улюбленим місцем відпочинку та смачного перекусу володимирчан. І якщо починалась кав’ярня лише з трьох столиків, то нині тут є чимала тераса із дитячим ігровим куточком та прекрасним ландшафтним дизайном, котрий торік навіть відзначили на місцевому конкурсі з благоустрою.Змінивши роботу аудитора на підприємницьку діяльність, Олеся сподівалась, що з відкриттям пекарні зможе нарешті трохи передихнути – мовляв, спече партію солодощів і матиме вільний день. Та попит на випічку був настільки великий, що вже до обіду «розмітали»геть усе. Аби не впасти з ніг, працюючи без вихідних півтора року, Олеся знайшла собі помічницю, а потім і ще одну, з якими тепер чаклує над смаколиками уже не на домашній кухні, а у професійному цеху.Тепер власниця пекарні мріє про розширення, адже «PancakeBakery» – це сезонне кафе, а хочеться, щоб прийти на каву та солодощі від кондитера Лесі Панасюк можна було у будь-яку пору року. Втілити ці плани дещо завадив непростий карантинний рік, проте жінка вірить, що одного дня заклад її мрії таки відчинить двері.На власному прикладі Олеся переконує, що ніколи не пізно міняти життя, коли ти на шляху до мрії. Вона покинула успішну кар’єру аудитора, ставши кондитеркою у 33-річному віці, хоча не була до кінця впевнена, що ця справа матиме успіх. Та завдяки наполегливій праці та постійному самовдосконаленню, їй усе вдалось. Зараз «PancakeBakery» дає робочі місця п’ятьом працівницям, а ще пекарня залюбки відгукується на різні пропозиції стати спонсором того чи іншого соціального проекту.– Коли ти займаєшся улюбленою справою, то наче крила за спиною виростають. Навіть попри фізичну втому, завжди є енергія творити далі. Мені подобається те, що завдяки своїй випічці стаю частиною багатьох особливих та радісних подій. Нерідко печу клієнтам тортик на заручини, а потім на весілля і на хрестини. Це дуже хвилююче, – ділиться кондитерка.Олеся дуже любить тішити клієнтів різними смачними новинками та незвичайними смаковими поєднаннями. Справжнім хітом пекарні свого часу стали еклери із солоними фісташками, яких продали близько десяти тисяч штук! Поруч із популярними ягідними тартами та мусовими тістечками неочікувано б’ють рекорди з продажу і знайомі всім з дитинства горішки зі згущеним молоком. Їх, каже Олеся, найбільше полюбляють представники сильної статі.Зараз кондитерка разом зі помічницями працює над розробкою фірмового торта «Володимир», який, сподіваються, стане гідним викликом для знаменитого «Київського» та трохи менш відомого «Ужгород». Олеся дуже любить місто, в яке переїхала у дитинстві з батьками і яке стало для неї по-справжньому рідним, тому і повернулась після навчання в столиці до Володимира-Волинського, де невдовзі зустріла свою долю. Вірить, що у тисячолітнього міста великий туристичний потенціал, тож рано чи пізно сюди приїжджатиме багато гостей, котрі залюбки куштуватимуть та везтимуть з собою фірмовий торт «Володимир».

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