Запобігти нападу та усунути загрозу: лучанки навчалися курсам самооборони





Про це повідомляє



Заняття проводили щосуботи. Фінальне заняття відбулося 10 квітня у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки, на яке завітали 11 лучанок. Загалом заняття відвідували майже 15 учасниць.



Курси, які запровадили патрульна поліція Волині спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Волинським обласним спортивним клубом "Магістр", розпочалися ще у 2020 році.



Проте через карантинні обмеження та пандемію заняття не проводили та перенесли. Відновили ініціативу 31 січня цього року.



Усі учасниці проєкту отримали сертифікати про проходження курсів самооборони.



Проєкт "Самооборона для жінок" покликаний навчити волинянок протидіяти фізичному та психологічному насильству шляхом вивчення прийомів самозахисту. Тож невдовзі така ж ініціатива стартує у місті Ковель.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився проєкт "Самооборона для жінок", завдяки якому жінки навчалися надавати домедичну допомогу, вивчали набір спеціальних вправ, необхідних для самооборони, та виконували прийоми, аби запобігти нападу та усунути загрозу.Про це повідомляє "Суспільне Волині" Заняття проводили щосуботи. Фінальне заняття відбулося 10 квітня у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки, на яке завітали 11 лучанок. Загалом заняття відвідували майже 15 учасниць.Курси, які запровадили патрульна поліція Волині спільно із департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради та Волинським обласним спортивним клубом "Магістр", розпочалися ще у 2020 році.Проте через карантинні обмеження та пандемію заняття не проводили та перенесли. Відновили ініціативу 31 січня цього року.Усі учасниці проєкту отримали сертифікати про проходження курсів самооборони.Проєкт "Самооборона для жінок" покликаний навчити волинянок протидіяти фізичному та психологічному насильству шляхом вивчення прийомів самозахисту. Тож невдовзі така ж ініціатива стартує у місті Ковель.

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