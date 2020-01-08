На Волині судили водія Mercedes, який спричинив автопригоду





За вироком Старовижівського районного суду Волинської області водій легковика заплатить 3 400 гривень штрафу, інформує



Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 травня. Водій несправного Mercedes-BenzЕ 220 D рухався вулицею Першотравневою в селі Любохини Старовижівського району. Здійснюючи поворот ліворуч на головну дорогу вулиці Центральна, водій легковика не пропустив транспортний засіб, допустивши зіткнення з мотоциклом Loncin.



У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав численні травми, зокрема, відкритий вивих правої стопи та відкритий перелом медіальної кісточки правої гомілки зі зміщенням.



Відзначимо, що між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення, яку суд затвердив.



Водію Mercedes суд призначив покарання у виді штрафу 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3 тисячі 400 гривень.



Фото - ілюстративне

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