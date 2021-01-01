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Перша ліга: Волинь перемагає Кристал

Перша ліга: Волинь перемагає Кристал
Сьогодні, 10 квітня, на луцькому стадіоні «Авангард» в рамках 21 туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги «Волинь» приймала херсонський «Кристал».

Як повідомляє sportarena, перший тайм не вийшов багатим на події. Тому не дивно, що господарі забили після розіграшу стандарту. На лівому фланзі удар по ногах отримав Климець.

Після навісу і сумбуру в штрафній височенний Приндета ударом головою відправив м’яч у бік ворота, а Оринчак елегантно теж головою підправив його під поперечину. 1:0.

Все більше перебував м’яч в центрі поля і в другому таймі. В одній з контратак "Волинь" отримала право на пенальті після того, як Максименко збив у своєму штрафному Протасова. Хагназарі реалізував пенальті. 2:0.

Волинь спокійно довела матч до переможного, і впритул наблизилася до Агробізнесу. А в світлі втрати очок ще й Металістом 1925 ця перемога стала стратегічно важливою в розрізі турнірної стратегії на фініші сезону.

Волинь - Кристал 2:0 (1:0)
Голи: Оринчак (31), Хагназарі (63 пен)
Волинь: Леванідов, Сімінін, Цюпа, Мартинюк, Приндета, Чачуа, Приймак, Хагназарі, Протасов, Климець, Оринчак.
Кристал: Кліщук, Максименко, Логінов, Сениця, Лаптєв, Сорокін, Дмитренко, Ходаковський, Вакуленко, Кателін, Тітієвський.
Попередження: Ходаковський (45)


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