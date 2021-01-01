Перша ліга: Волинь перемагає Кристал





Як повідомляє Климець.



Після навісу і сумбуру в штрафній височенний Приндета ударом головою відправив м’яч у бік ворота, а Оринчак елегантно теж головою підправив його під поперечину. 1:0.



Все більше перебував м’яч в центрі поля і в другому таймі. В одній з контратак "Волинь" отримала право на пенальті після того, як Максименко збив у своєму штрафному Протасова. Хагназарі реалізував пенальті. 2:0.



Волинь спокійно довела матч до переможного, і впритул наблизилася до Агробізнесу. А в світлі втрати очок ще й Металістом 1925 ця перемога стала стратегічно важливою в розрізі турнірної стратегії на фініші сезону.



Волинь - Кристал 2:0 (1:0)

Голи: Оринчак (31), Хагназарі (63 пен)

Волинь: Леванідов, Сімінін, Цюпа, Мартинюк, Приндета, Чачуа, Приймак, Хагназарі, Протасов, Климець, Оринчак.

Кристал: Кліщук, Максименко, Логінов, Сениця, Лаптєв, Сорокін, Дмитренко, Ходаковський, Вакуленко, Кателін, Тітієвський.

Попередження: Ходаковський (45)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 квітня, на луцькому стадіоні «Авангард» в рамках 21 туру Чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги «Волинь» приймала херсонський «Кристал».Як повідомляє sportarena , перший тайм не вийшов багатим на події. Тому не дивно, що господарі забили після розіграшу стандарту. На лівому фланзі удар по ногах отримавПісля навісу і сумбуру в штрафній височеннийударом головою відправив м’яч у бік ворота, аелегантно теж головою підправив його під поперечину. 1:0.Все більше перебував м’яч в центрі поля і в другому таймі. В одній з контратак "Волинь" отримала право на пенальті після того, якзбив у своєму штрафному Протасова. Хагназарі реалізував пенальті. 2:0.Волинь спокійно довела матч до переможного, і впритул наблизилася до Агробізнесу. А в світлі втрати очок ще й Металістом 1925 ця перемога стала стратегічно важливою в розрізі турнірної стратегії на фініші сезону.Голи: Оринчак (31), Хагназарі (63 пен)Волинь: Леванідов, Сімінін, Цюпа, Мартинюк, Приндета, Чачуа, Приймак, Хагназарі, Протасов, Климець, Оринчак.Кристал: Кліщук, Максименко, Логінов, Сениця, Лаптєв, Сорокін, Дмитренко, Ходаковський, Вакуленко, Кателін, Тітієвський.Попередження: Ходаковський (45)

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