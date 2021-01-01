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Кращі локації Луцька у півхвилинному ролику. ВІДЕО

Кращі локації Луцька у півхвилинному ролику. ВІДЕО
Про Луцьк зняли ще одне відео із серії «What is».

Півхвилиним відео найвпізнаваніших локацій Луцька з висоти пташиного польоту поділився у Facebook Alexandr Marushkо.

Нагадаємо, що раніше Луцьк долучився до популярного флешмобу “What is”. Перше відео серії зробив Назар Дорошкевич.


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Теги: Alexandr Marushkо, відео
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