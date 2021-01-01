Кращі локації Луцька у півхвилинному ролику. ВІДЕО
Сьогодні, 22:10
Про Луцьк зняли ще одне відео із серії «What is».
Півхвилиним відео найвпізнаваніших локацій Луцька з висоти пташиного польоту поділився у Facebook Alexandr Marushkо.
Нагадаємо, що раніше Луцьк долучився до популярного флешмобу “What is”. Перше відео серії зробив Назар Дорошкевич.
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Півхвилиним відео найвпізнаваніших локацій Луцька з висоти пташиного польоту поділився у Facebook Alexandr Marushkо.
Нагадаємо, що раніше Луцьк долучився до популярного флешмобу “What is”. Перше відео серії зробив Назар Дорошкевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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