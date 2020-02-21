90 відсотків батьків на Волині скористалися послугою «єМалятко»





Про це



Майже всі батьки скористалися послугою у містах Володимир та Горохів, де 97% батьків зареєстрували таким чином немовлят. У Луцьку 92 % батьків скористалися «єМалятко».

Загалом у березні 2021 року послугу «єМалятко» на Волині обрали 90 % батьків новонароджених.







Нагадуємо, проєкт єМалятко об’єднує 9 державних послуг, дві з них обов’язкові, інші – доступні на вибір. Базові послуги - державна реєстрація народження дитини та визначення її походження.

Послуги на вибір:

- реєстрація місця проживання дитини;

- призначення державної допомоги при народженні дитини;

- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

-внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

-реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; -видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; -внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у березні в місті Нововолинську та Рожище, селищах Турійськ і Стара Вижівка та в Луцькому районі зафіксували 100 % реєстрацій новонароджених дітей через державну комплексну послугу «єМалятко».Про це повідомили в західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.Майже всі батьки скористалися послугою у містах Володимир та Горохів, де 97% батьків зареєстрували таким чином немовлят. У Луцьку 92 % батьків скористалися «єМалятко».Загалом у березні 2021 року послугу «єМалятко» на Волині обрали 90 % батьків новонароджених. А майже за рік послугою «єМалятко» у Луцьку скористалися понад тисяча родин. Послуга за короткий час стала однією з найпопулярніших.Нагадуємо, проєкт єМалятко об’єднує 9 державних послуг, дві з них обов’язкові, інші – доступні на вибір. Базові послуги - державна реєстрація народження дитини та визначення її походження.Послуги на вибір:- реєстрація місця проживання дитини;- призначення державної допомоги при народженні дитини;- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;-внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;-реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; -видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; -внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

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