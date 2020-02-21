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90 відсотків батьків на Волині скористалися послугою «єМалятко»

90 відсотків батьків на Волині скористалися послугою «єМалятко»
На Волині у березні в місті Нововолинську та Рожище, селищах Турійськ і Стара Вижівка та в Луцькому районі зафіксували 100 % реєстрацій новонароджених дітей через державну комплексну послугу «єМалятко».

Про це повідомили в західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Майже всі батьки скористалися послугою у містах Володимир та Горохів, де 97% батьків зареєстрували таким чином немовлят. У Луцьку 92 % батьків скористалися «єМалятко».
Загалом у березні 2021 року послугу «єМалятко» на Волині обрали 90 % батьків новонароджених.

А майже за рік послугою «єМалятко» у Луцьку скористалися понад тисяча родин. Послуга за короткий час стала однією з найпопулярніших.

Нагадуємо, проєкт єМалятко об’єднує 9 державних послуг, дві з них обов’язкові, інші – доступні на вибір. Базові послуги - державна реєстрація народження дитини та визначення її походження.
Послуги на вибір:
- реєстрація місця проживання дитини;
- призначення державної допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
-внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
-реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; -видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; -внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

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Теги: «єМалятко», послуга за березень, Волинь
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