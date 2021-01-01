Зустріч тривала 3 години: про що домовилися Зеленський та Ердоган

Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана тривала приблизно 3 години. Згодом лідери 2 країн вийшли на спільну пресконференцію.



Однією з ключових тем розмови між Зеленським та Ердоганом стало загострення ситуації на Донбасі, а також – окупація Криму. Ердоган вкотре підтвердив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.



Про підсумки зустрічі повідомляє

Про Окупований Донбас та Крим. Зеленський та Ердоган обговорили питання безпеки та спільну протидію викликам у регіоні Чорного моря. Український президент зауважив, що бачення Києва та бачення Анкари – збігаються.



За словами Зеленського, для України є дуже важливою підтримка Туреччини у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.



Особливу увагу український лідер приділив мілітаризації Криму та порушенням прав людини на півострові.



Про Кримську платформу. Зеленський подякував Ердогану за готовність долучитися до формату Кримської платформи.

Окрім того, український президент заявив, що участь турецького лідера у саміті платформи 23 серпня у Києві стати потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані щодо деокупації півострова.



Про економічну співпрацю. Український лідер наголосив на важливості підписаної міжурядової угоди про співпрацю у галузі житлового будівництва. Це дає можливість побудувати 500 квартир для кримських татар. Зеленський назвав це цей проєкт дуже важливим для зближення народів.



Зеленський ознайомив Ердогана з перспективними напрямками для турецьких інвестицій в Україні. Зокрема, у галузі морських портів.

Значну увагу під час зустрічі приділили торговельно-економічним відносинам України і Туреччини. Підписання угоди про вільну торгівлю змогло б їх суттєво підсилити. Однак це дуже відповідальний крок і до нього необхідно підготуватися.

Президенти також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, а також галузях оборони та літакобудування.



Окрім того, Зеленський зауважив, що у 2021 році країни відзначають десяту річницю стратегічної співпраці. Партнерство України та Туреччини відбувається не тільки на словах, воно підкріплене реальними справами і перемогами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зустрічта президента Туреччинитривала приблизно 3 години. Згодом лідери 2 країн вийшли на спільну пресконференцію.Однією з ключових тем розмови між Зеленським та Ердоганом стало загострення ситуації на Донбасі, а також – окупація Криму. Ердоган вкотре підтвердив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.Про підсумки зустрічі повідомляє Канал24. Про Окупований Донбас та Крим. Зеленський та Ердоган обговорили питання безпеки та спільну протидію викликам у регіоні Чорного моря. Український президент зауважив, що бачення Києва та бачення Анкари – збігаються.За словами Зеленського, для України є дуже важливою підтримка Туреччини у питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.Особливу увагу український лідер приділив мілітаризації Криму та порушенням прав людини на півострові.Про Кримську платформу. Зеленський подякував Ердогану за готовність долучитися до формату Кримської платформи.Окрім того, український президент заявив, що участь турецького лідера у саміті платформи 23 серпня у Києві стати потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані щодо деокупації півострова.Про економічну співпрацю. Український лідер наголосив на важливості підписаної міжурядової угоди про співпрацю у галузі житлового будівництва. Це дає можливість побудувати 500 квартир для кримських татар. Зеленський назвав це цей проєкт дуже важливим для зближення народів.Зеленський ознайомив Ердогана з перспективними напрямками для турецьких інвестицій в Україні. Зокрема, у галузі морських портів.Значну увагу під час зустрічі приділили торговельно-економічним відносинам України і Туреччини. Підписання угоди про вільну торгівлю змогло б їх суттєво підсилити. Однак це дуже відповідальний крок і до нього необхідно підготуватися.Президенти також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, а також галузях оборони та літакобудування.Окрім того, Зеленський зауважив, що у 2021 році країни відзначають десяту річницю стратегічної співпраці. Партнерство України та Туреччини відбувається не тільки на словах, воно підкріплене реальними справами і перемогами.

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