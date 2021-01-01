11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.
Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
• У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
• Не можна лаятися і говорити погані слова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської області Петро Філюк.
Також день народження 11 квітня у громадської діячки Ольги Наход та журналістки, перекладачки Юлії Дерев’янчук.
У неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.
• У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.
• Не можна лаятися і говорити погані слова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
90 відсотків батьків на Волині скористалися послугою «єМалятко»
Сьогодні, 00:21
11 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
МОЗ розширює Національний перелік ліків
10 квітень, 23:16
Кращі локації Луцька у півхвилинному ролику. ВІДЕО
10 квітень, 22:10
Зустріч тривала 3 години: про що домовилися Зеленський та Ердоган
10 квітень, 21:15