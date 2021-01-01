11 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 11 квітня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, а віряни вшановують пам'ять священномученика Марка єпископа Арефусійського. Святитель був висвячений в стан єпископа в період правління Костянтина Великого. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницький храм, на місці якого звів християнську церкву.Сьогодні відзначають день народження ексголова Апеляційного суду Волинської областіТакож день народження 11 квітня у громадської діячкита журналістки, перекладачкиУ неділю, 11 квітня, іменини відзначають: Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип, Євстахій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!• Не варто фізично працювати, прибирати в будинку і на присадибній території.• У цей день заборонено відвідувати розважальні заходи.• Не можна лаятися і говорити погані слова.