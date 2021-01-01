У Нововолинську відновила робота соціальна їдальня.ВІДЕО



ПРо це пише видання



Понад 20 років очолювала Нововолинський осередок Суспільної служби України Марія Карпінська. Допомогти доньці, Анжелі Карпінській, продовжувати справу матері, взялися волонтери. Організацію взяла на себе депутатка Нововолинської міської ради Марина Єлева.



“Із початку карантину їдальня не працює. Ми вирішили відновити її роботу і готувати їжу на виніс. Є багато одиноких людей, дітей, які потребують гарячого харчування. Організували ремонтні роботи. У понеділок, 12-го квітня, благодійна їдальня почне працювати”, – розповідає Марини Єлева.



Депутатка розповідає, що у грудні проводили благодійний аукціон, лотами були зустрічі із відомими нововолинцями для кави та розмови. Вилучені кошти пішли на ремонт їдальні, а також до свят роздавали продукти тим, хто потребує.



Окремо також організували збір коштів для закупівлі матеріалів для проведення ремонтних робіт у приміщенні.



Голова Нововолинського осередку суспільної служби України Анжела Карпінська розповіла, що одинокі, похилі люди і ті, які за станом здоров’я не можуть самостійно приготувати обід, зможуть звертатися в благодійну їдальню. Жінка також подякувала небайдужим за допомогу та висловила сподівання, що з допомогою людей, влади та підприємців, приміщення суспільної служби буде надалі функціонувати та допомагати потребуючим не лише з обідами, але й в інших сферах.







Осередок суспільної служби України щороку подає гранти, в межах якого отримують певні кошти на утримання. Щомісяця мають близько 6-ти тисяч гривень, на які закуповують основні продукти. Але постійна потреба є в овочах (картопля, морква, буряки).

Знаходиться благодійна їдальня за адресою мікрорайон Шахтарський, 36.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні осередку суспільної служби у Нововолинську, де функціонує благодійна їдальня, завершують ремонт, аби відновити приготування гарячих обідів для потребуючих.ПРо це пише видання БУГ Понад 20 років очолювала Нововолинський осередок Суспільної служби України. Допомогти доньці,, продовжувати справу матері, взялися волонтери. Організацію взяла на себе депутатка Нововолинської міської ради“Із початку карантину їдальня не працює. Ми вирішили відновити її роботу і готувати їжу на виніс. Є багато одиноких людей, дітей, які потребують гарячого харчування. Організували ремонтні роботи. У понеділок, 12-го квітня, благодійна їдальня почне працювати”, – розповідає Марини Єлева.Депутатка розповідає, що у грудні проводили благодійний аукціон, лотами були зустрічі із відомими нововолинцями для кави та розмови. Вилучені кошти пішли на ремонт їдальні, а також до свят роздавали продукти тим, хто потребує.Окремо також організували збір коштів для закупівлі матеріалів для проведення ремонтних робіт у приміщенні.Голова Нововолинського осередку суспільної служби Українирозповіла, що одинокі, похилі люди і ті, які за станом здоров’я не можуть самостійно приготувати обід, зможуть звертатися в благодійну їдальню. Жінка також подякувала небайдужим за допомогу та висловила сподівання, що з допомогою людей, влади та підприємців, приміщення суспільної служби буде надалі функціонувати та допомагати потребуючим не лише з обідами, але й в інших сферах.Осередок суспільної служби України щороку подає гранти, в межах якого отримують певні кошти на утримання. Щомісяця мають близько 6-ти тисяч гривень, на які закуповують основні продукти. Але постійна потреба є в овочах (картопля, морква, буряки).Знаходиться благодійна їдальня за адресою мікрорайон Шахтарський, 36.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію