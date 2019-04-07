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МОЗ розширює Національний перелік ліків

МОЗ розширює Національний перелік ліків
Міністерство охорони здоров’я подало на погодження проєкт постанови, щоб розширити Національний перелік основних лікарських засобів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов'як, цитує пресслужба МОЗ.

«З ІІ кварталу 2021 року у вартість медичних послуг, які сплачуватиме Національна служба здоров’я України в межах програми медичних гарантій, будуть входити лікарські засоби, що раніше закуповував централізовано МОЗ України, а також інші препарати для надання якісних медичних послуг відповідно до специфікацій для медичних послуг. Цим і обумовлено розширення Національного переліку".

Зокрема, до Національного переліку пропонують додати такі лікарські засоби:
- "Холекальциферол" та "Ергокальциферол", які використовують для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
- "Амінокислоти" та "Жирові емульсії" для парентерального харчування для надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
- "Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета" для лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах;
- "Альтеплаза" та "Норепінефрин (норадреналін)" для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті;
- "Фондапаринукс" для надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда.

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Теги: Садов'як, медикаменти
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