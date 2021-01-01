На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО

Студенти та викладачі ЛНТУ спільно з «сонячними дітками» долучилися до всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом». Про це розповіла доцент кафедри економіки Луцького НТУСтуденти різних курсів спеціальності Економіка та викладачі кафедри економіки Луцького національного технічного університету спільно з давніми друзями – дітками та їх мамами з ГО «Синдром дауна» долучитися до Всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом».Розпочалася добра справа – посадка нового молодого лісу поблизу села Забороль, лісові землі навколо якого перебувають у складі Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське лісове господарство», директором якого є колишній випускник Луцького НТУСтудентів та дітей радо зустріли та провели інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, а також правильності посадки молодих саджанців працівники Торчинського лісництва –таякі всіляко допомагали лісівникам-початківцям.Надалі «закипіла» робота по закладенню молодого лісу. Працювали по невеличких групах: одні робили лунки, інші власне садили молоді деревця, а хтось підносив посадковий матеріал.З почуттям гордості за виконану хорошу справу усі долучилися до солодкого столу з теплим чаєм, печивом та чудовим витвором кулінарного мистецтва – тортом з фотоілюстрацією лісу, який презентувала інклюзивна кав’ярня-кондитерія «Старе місто» , яку утримують «сонячні діти» та їх матері, що активно долучилися до цієї акції.