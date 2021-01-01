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На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО

На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
Студенти та викладачі ЛНТУ спільно з «сонячними дітками» долучилися до всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом». Про це розповіла доцент кафедри економіки Луцького НТУ Антоніна Гордійчук.

Студенти різних курсів спеціальності Економіка та викладачі кафедри економіки Луцького національного технічного університету спільно з давніми друзями – дітками та їх мамами з ГО «Синдром дауна» долучитися до Всеукраїнської акції «Створюємо ліси разом».
Розпочалася добра справа – посадка нового молодого лісу поблизу села Забороль, лісові землі навколо якого перебувають у складі Торчинського лісництва ДП «Ківерцівське лісове господарство», директором якого є колишній випускник Луцького НТУ Анатолій Ярмолюк.



Студентів та дітей радо зустріли та провели інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, а також правильності посадки молодих саджанців працівники Торчинського лісництва – Андрій Молошик та Володимир Книш, які всіляко допомагали лісівникам-початківцям.

На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО

Надалі «закипіла» робота по закладенню молодого лісу. Працювали по невеличких групах: одні робили лунки, інші власне садили молоді деревця, а хтось підносив посадковий матеріал.

З почуттям гордості за виконану хорошу справу усі долучилися до солодкого столу з теплим чаєм, печивом та чудовим витвором кулінарного мистецтва – тортом з фотоілюстрацією лісу, який презентувала інклюзивна кав’ярня-кондитерія «Старе місто» , яку утримують «сонячні діти» та їх матері, що активно долучилися до цієї акції.

На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО
На Волині буде «сонячний ліс» від «сонячних дітей».ФОТО


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Теги: Забороль, посадка лісу, сонячні діти, студенти ЛНТУ
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