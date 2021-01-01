Українцям почнуть платити за відпочинок: як отримати 200 євро



Детальніше про це пише видання



Відомо, що 27% від економіки Мальти становить туризм, проте в період пандемії ситуація погіршилася. З 1 червня в Республіці планують послабити карантинні обмеження, а щоб збільшить наплив туристів, місцевий уряд вирішив платити їм за перебування в країні.

Таким чином, якщо туристи забронюють проживання в п'ятизірковому готелі (від 3 днів), то отримають 100 євро від управління з туризму Мальти, а також ще 100 євро від самого готелю. Туристи, які виберуть 4-х зірковий готель, отримають 150 євро, а за 3-х зірковий – 100 євро.



Крім цього, розмір виплати може збільшиться, якщо бронювання здійснюється в готелях, розташованих на мальтійському острові Гозо.

Уряд держави стверджує, що стимулюючі виплати отримають як мінімум 35 тисяч осіб.



Варто відзначити, що Мальта займає перше місце в Європейському Союзі з вакцинації від COVID-19. На сьогоднішній день 42% дорослого населення вже отримали як мінімум 1 щеплення. У країні різко скоротилася кількість нових випадків COVID-19, при цьому відсоток позитивних результатів тестів знизився до 2,6%. Уряд настійно закликає ЄС ввести паспорти вакцинації для полегшення поїздок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мальта почне платити туристам, які приїдуть більш, ніж на 3 дні, від 100 до 200 євро.Детальніше про це пише видання Знай.uа. Відомо, що 27% від економіки Мальти становить туризм, проте в період пандемії ситуація погіршилася. З 1 червня в Республіці планують послабити карантинні обмеження, а щоб збільшить наплив туристів, місцевий уряд вирішив платити їм за перебування в країні.Таким чином, якщо туристи забронюють проживання в п'ятизірковому готелі (від 3 днів), то отримають 100 євро від управління з туризму Мальти, а також ще 100 євро від самого готелю. Туристи, які виберуть 4-х зірковий готель, отримають 150 євро, а за 3-х зірковий – 100 євро.Крім цього, розмір виплати може збільшиться, якщо бронювання здійснюється в готелях, розташованих на мальтійському острові Гозо.Уряд держави стверджує, що стимулюючі виплати отримають як мінімум 35 тисяч осіб.Варто відзначити, що Мальта займає перше місце в Європейському Союзі з вакцинації від COVID-19. На сьогоднішній день 42% дорослого населення вже отримали як мінімум 1 щеплення. У країні різко скоротилася кількість нових випадків COVID-19, при цьому відсоток позитивних результатів тестів знизився до 2,6%. Уряд настійно закликає ЄС ввести паспорти вакцинації для полегшення поїздок.

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