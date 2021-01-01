«Така жизнь»: у Луцьку сьогодні - театральна прем’єра
Сьогодні, 05:51
11 і 12 квітня Луцький незалежний театр «ГаРмИдЕр» покаже прем’єру кітчу на 12 сцен «ТАКА ЖИЗНЬ» за п’єсою Олени Шевченко «Зіскочити з петель (або Штриперда)» у постановці режисерки Руслани Порицької.
Комедійна і трагіфарсова п ’єса про одноманітне життя двох 36-літніх подруг у провінційному містечку та пошук сенсів і пригод була написана молодою українською авторкою у рамках ІІ Лабораторії драматургії Національної спілки театральних діячів України та представлена під час її фінального етапу в жовтні 2020 на «Фестивалі сучасної драми». Створювати п’єсу авторці допомагали творчі куратори Лабораторії Павло Ар'є та співкураторка Наталія Блок.
У театрі кажуть, що обрали цю п’єсу, тому що відчули потребу поговорити про культурні потреби простих людей і кризу містечок де нічого не відбувається. Актори Оксана Бречко, Катерина Кот, Вадим Хаїнський, Сергій Книшук, Павло Порицький створили яскраві та життєві образи, яким неможливо не співпереживати.
Консультувала режисерку та акторів авторка Олена Шевченко, яку творча група очікує в Луцьку.
Режисерка Руслана Порицька: «Мені завжди була цікава тему кітчу в нашій культурі, рівень художньої освіти і культурних потреб.Так от! Наша прем'єрна вистава і про це теж. Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові. Водночас це і дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: кризу самовизначення, кризу середнього віку, кризу довіри до суспільних інституцій та кризу ідентичності...»
Покази відбудуться суботу і неділю 10 і 11 квітня о 19:00 у просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вул. Залізнична, 9). Бронювання місць за номером: +38-099-248-18-86; вхід — 150 грн; вікове обмеження: 18+ (груба лайка).
Режисерка: Руслана Порицька
Актори: Оксана Бречко, Катерина Кот, Сергій Книшук, Вадим Хаїнський, Павло Порицький;
Режисерка відеосцен: Юлія Яцун;
Звук, світло, мультимедія: Ігор Михалевич, Дмитро Новосад.
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Комедійна і трагіфарсова п ’єса про одноманітне життя двох 36-літніх подруг у провінційному містечку та пошук сенсів і пригод була написана молодою українською авторкою у рамках ІІ Лабораторії драматургії Національної спілки театральних діячів України та представлена під час її фінального етапу в жовтні 2020 на «Фестивалі сучасної драми». Створювати п’єсу авторці допомагали творчі куратори Лабораторії Павло Ар'є та співкураторка Наталія Блок.
У театрі кажуть, що обрали цю п’єсу, тому що відчули потребу поговорити про культурні потреби простих людей і кризу містечок де нічого не відбувається. Актори Оксана Бречко, Катерина Кот, Вадим Хаїнський, Сергій Книшук, Павло Порицький створили яскраві та життєві образи, яким неможливо не співпереживати.
Консультувала режисерку та акторів авторка Олена Шевченко, яку творча група очікує в Луцьку.
Режисерка Руслана Порицька: «Мені завжди була цікава тему кітчу в нашій культурі, рівень художньої освіти і культурних потреб.Так от! Наша прем'єрна вистава і про це теж. Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові. Водночас це і дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: кризу самовизначення, кризу середнього віку, кризу довіри до суспільних інституцій та кризу ідентичності...»
Покази відбудуться суботу і неділю 10 і 11 квітня о 19:00 у просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вул. Залізнична, 9). Бронювання місць за номером: +38-099-248-18-86; вхід — 150 грн; вікове обмеження: 18+ (груба лайка).
Режисерка: Руслана Порицька
Актори: Оксана Бречко, Катерина Кот, Сергій Книшук, Вадим Хаїнський, Павло Порицький;
Режисерка відеосцен: Юлія Яцун;
Звук, світло, мультимедія: Ігор Михалевич, Дмитро Новосад.
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