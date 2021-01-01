«Така жизнь»: у Луцьку сьогодні - театральна прем’єра

11 і 12 квітня Луцький незалежний театр «ГаРмИдЕр» покаже прем’єру кітчу на 12 сцен «ТАКА ЖИЗНЬ» за п’єсою«Зіскочити з петель (або Штриперда)» у постановці режисеркиКомедійна і трагіфарсова п ’єса про одноманітне життя двох 36-літніх подруг у провінційному містечку та пошук сенсів і пригод була написана молодою українською авторкою у рамках ІІ Лабораторії драматургії Національної спілки театральних діячів України та представлена під час її фінального етапу в жовтні 2020 на «Фестивалі сучасної драми». Створювати п’єсу авторці допомагали творчі куратори Лабораторіїта співкураторкаУ театрі кажуть, що обрали цю п’єсу, тому що відчули потребу поговорити про культурні потреби простих людей і кризу містечок де нічого не відбувається. Актористворили яскраві та життєві образи, яким неможливо не співпереживати.Консультувала режисерку та акторів авторка Олена Шевченко, яку творча група очікує в Луцьку.Режисерка Руслана Порицька: «Мені завжди була цікава тему кітчу в нашій культурі, рівень художньої освіти і культурних потреб.Так от! Наша прем'єрна вистава і про це теж. Це дуже проста історія про маленьких людей маленького містечка та про їх спробу самоствердження і прагнення любові. Водночас це і дуже складна історія про суцільний декаданс та букет криз: кризу самовизначення, кризу середнього віку, кризу довіри до суспільних інституцій та кризу ідентичності...»Покази відбудуться суботу і неділю 10 і 11 квітня о 19:00 у просторі «ГаРмИдЕр ангар-stage» (вул. Залізнична, 9). Бронювання місць за номером:вхід — 150 грн; вікове обмеження: 18+ (груба лайка).Режисерка: Руслана ПорицькаАктори: Оксана Бречко, Катерина Кот, Сергій Книшук, Вадим Хаїнський, Павло Порицький;Режисерка відеосцен: Юлія Яцун;Звук, світло, мультимедія: Ігор Михалевич, Дмитро Новосад.