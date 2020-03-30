Букінгемський палац повідомив дату і місце похорону принца Філіпа

Філіпа поховають наступної суботи, 17 квітня, о 15:00 за британським часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.



Про це повідомляє Букінгемський палац, пише



Церемонія вважатиметься урочистим королівським похороном, а не державним. 17 квітня труну перенесуть до каплиці Святого Георгія для служби.



Принц Гаррі прилетить із США, щоб приєднатися до інших членів королівської родини на церемонії. Вони супроводжуватимуть труну, а королева Єлизавета ІІ поїде сама до каплиці. Після служби герцога Единбурзького поховають у Королівському склепі каплиці Святого Георгія.



«Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю вшанувати чудове життя», – заявив представник Букінгемського палацу.



Публічних процесій та доступу до похорону принца Філіпа не буде. Він проходитиме винятково на території Віндзорського палацу. Водночас церемонія транслюватиметься в прямому ефірі.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Герцога Единбурзького принцапоховають наступної суботи, 17 квітня, о 15:00 за британським часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.Про це повідомляє Букінгемський палац, пише Новое время. Церемонія вважатиметься урочистим королівським похороном, а не державним. 17 квітня труну перенесуть до каплиці Святого Георгія для служби.Принцприлетить із США, щоб приєднатися до інших членів королівської родини на церемонії. Вони супроводжуватимуть труну, а королевапоїде сама до каплиці. Після служби герцога Единбурзького поховають у Королівському склепі каплиці Святого Георгія.«Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю вшанувати чудове життя», – заявив представник Букінгемського палацу.Публічних процесій та доступу до похорону принца Філіпа не буде. Він проходитиме винятково на території Віндзорського палацу. Водночас церемонія транслюватиметься в прямому ефірі.Нагадаємо, чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію