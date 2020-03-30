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Букінгемський палац повідомив дату і місце похорону принца Філіпа

Букінгемський палац повідомив дату і місце похорону принца Філіпа
Герцога Единбурзького принца Філіпа поховають наступної суботи, 17 квітня, о 15:00 за британським часом у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Про це повідомляє Букінгемський палац, пише Новое время.

Церемонія вважатиметься урочистим королівським похороном, а не державним. 17 квітня труну перенесуть до каплиці Святого Георгія для служби.

Принц Гаррі прилетить із США, щоб приєднатися до інших членів королівської родини на церемонії. Вони супроводжуватимуть труну, а королева Єлизавета ІІ поїде сама до каплиці. Після служби герцога Единбурзького поховають у Королівському склепі каплиці Святого Георгія.

«Поки це час смутку і жалоби, дні, що попереду, будуть можливістю вшанувати чудове життя», – заявив представник Букінгемського палацу.

Публічних процесій та доступу до похорону принца Філіпа не буде. Він проходитиме винятково на території Віндзорського палацу. Водночас церемонія транслюватиметься в прямому ефірі.

Нагадаємо, чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

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Теги: Філіп, похорони
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