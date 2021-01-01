Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.Про це повідомив очільник МОЗна своїй сторінці у фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізовано – 4 694 особи;летальних випадків – 235;одужало – 5 034 особи;здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 853 249 осіб;одужало – 1 410 860 осіб;летальних випадків – 37 014;проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні. 377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.