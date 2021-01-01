Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 11 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 694 особи;
летальних випадків – 235;
одужало – 5 034 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 853 249 осіб;
одужало – 1 410 860 осіб;
летальних випадків – 37 014;
проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні. 377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;
Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;
Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;
Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;
Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;
Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;
Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;
Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;
Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;
Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;
Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;
Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;
Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;
Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;
Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;
Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;
Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;
Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;
Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;
Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.
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Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 694 особи;
летальних випадків – 235;
одужало – 5 034 особи;
здійснено тестувань за добу – 72 551 (зокрема методом ПЛР – 34 461, методом ІФА – 8 379, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 711).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 853 249 осіб;
одужало – 1 410 860 осіб;
летальних випадків – 37 014;
проведено ПЛР-тестувань – 8 656 885.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
4 048 людей щеплено проти COVID-19 за добу 10 квітня 2021 року в Україні. 377 050 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;
Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;
Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;
Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;
Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;
Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;
Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;
Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;
Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;
Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;
Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;
Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;
Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;
Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;
Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;
Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;
Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;
Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;
Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;
Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;
Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;
Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;
Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 10 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 438 328 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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