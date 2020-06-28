Оштрафували чоловіка, який їздив п'яним «в дрова» у селі на Волині

Наталія Шептицька розглянула матеріали, що надійшли від Відділу поліцейської діяльності № 1 (міста Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом у селі Рудня.



Про це йдеться у постанові суду від 30 березня, пише



Водій 21 лютого о 10:42 в селі Рудня по вулиці Залізнична керував автомобілем Fiat Scudo, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Результат приладу «Драгер» – 1,32% алкоголю, що у шість разів перевищує норму.



У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати й передати його на поруки трудового колективу, де він працює.



На адресу суду надійшло клопотання трудового колективу АТ «Українська залізниця» виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» регіональної філії «Львівська залізниця», згідно з яким трудовий колектив зобов'язується взяти на поруки чоловіка та ручається за його належну поведінку.



Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.



У задоволенні клопотання трудового колективу АТ «Українська залізниця» виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» регіональної філії «Львівська залізниця» про бажання взяти на поруки – відмовити.



Також чоловік заплатить в дохід держави 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Рожищенського районного судурозглянула матеріали, що надійшли від Відділу поліцейської діяльності № 1 (міста Рожище), про притягнення до адміністративної відповідальності чоловіка, якого затримали п'яним за кермом у селі Рудня.Про це йдеться у постанові суду від 30 березня, пише Район.Рожище Водій 21 лютого о 10:42 в селі Рудня по вулиці Залізнична керував автомобілем Fiat Scudo, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Результат приладу «Драгер» – 1,32% алкоголю, що у шість разів перевищує норму.У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати й передати його на поруки трудового колективу, де він працює.На адресу суду надійшло клопотання трудового колективу АТ «Українська залізниця» виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» регіональної філії «Львівська залізниця», згідно з яким трудовий колектив зобов'язується взяти на поруки чоловіка та ручається за його належну поведінку.Суддя постановила визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 Адміністративного кодексу, та накласти на нього штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.У задоволенні клопотання трудового колективу АТ «Українська залізниця» виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» регіональної філії «Львівська залізниця» про бажання взяти на поруки – відмовити.Також чоловік заплатить в дохід держави 454 гривні судового збору.

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